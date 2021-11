“Me intentaron secuestrar en gasolinera de Hermosillo”: Hijo de Yahir revela detalles de su vida en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO.- Tristán, hijo de Yahir, reveló que fue víctima de intento de secuestro en Hermosillo, cuando se encontraba en una gasolinera de la ciudad e intentaron llevárselo a la fuerza, por eso es que sus padres lo habrían “sobreprotegido”.

El hijo mayor del cantante Yahir ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, por sus polémicas declaraciones sobre su sexualidad, su deseo por ser estrella porno y su adicción al alcohol y a las drogas.

Pero casi nadie sabía que el joven, de 23 años de edad, sufrió un intento de secuestro en Hermosillo, Sonora, ciudad de donde es originario, al igual que sus padres, como él mismo lo reveló a la revista “TvNotas”.

Me intentaron secuestrar como a los 5 años, en una gasolinera en Hermosillo, así que me cuidaban todo el tiempo, no me permitían andar solo; me perdí muchas cosas... y todo por ser hijo de Yahir”, dijo.

Parece que a Tristán le ha pesado mucho el ser hijo de una gran estrella, como a muchos de los hijos de las celebridades les sucede si no saben canalizar sus ideales, las cosas que desean y lo que los hace feliz, pero la presión social es la que pesa más.



No tuvo una infancia “normal”

A raíz del atentado de secuestro, Tristán destacó que sus padres comenzaron a protegerlo de manera exagerada, ya que no lo dejaban jugar con niños de su edad y los amigos de sus padres se convirtieron en sus amigos.

"Nunca salí con niños de mi edad, mi madre no me dejaba. Los amigos de mi padre han sido mis amigos, hasta que me fui de mi casa. Me salí a los 14 y mi papá me dijo: ‘¿Te quieres venir a la CDMX?’, y le dije que sí; peleaba mucho con mi mamá, y mi padre pensó que él iba a poder con mi problema de la mota”, relató.

Tristán reveló que a los 13 años de edad inició en el mundo del alcohol y las drogas, ya que, según la educación que le dio su familia sonorense, prácticamente lo obligó a “que se hiciera hombre” consumiendo alcohol.

“Mi primer contacto con las drogas fue a los 13 años, en 2011; en Sonora te dicen: ‘Tómese una cerveza, hágase hombre... mi mamá siempre fumó cigarro, de grande fumábamos juntos. En primero de secundaria, un amigo me invitó a fumar mota, ahí empezó todo, me gustó y nunca la dejé, incluso después caí en otras drogas”, reveló.

En la última entrevista que Tristán dio a “Chisme No Like”, comentó que quiere que su padre lo apoye y que lo acepte como es, ya que se declaró bisexual y tiene una pareja llamada Axel, con quien ya hizo un video para adultos y lo subieron a una cuenta de Only Fans.