Tristan, hijo de Yahir, niega sobredosis y amenaza a periodista

Ciudad de México.- tras la declaración de Yahír, donde mencionaba que su hijo Tristán había recaído en las drogas, surgieron distintas versiones sobre el estado de salud del joven. Una de las más recientes hablaba sobre una supuesta sobredosis, misma que fue negada por Tristán en sus redes sociales.

Anda un rumor por ahí de un tipo argentino, flaquito, feísimo, hecho mie$%&... yo creo que se droga más que yo el carnal…¿sobredosis?. Dejen de hacerle caso a la gente por favor, por favor, porque yo estoy bien, mira ahí tapadito con mi amigo Baruk, estoy bien, dejen de hacer &&%$, pensamientos $%&"

Comentó el hijo del cantante.

Con actitud alterada el primogénito del músico manifestó su disgusto por la polémica que lo relaciona.

“Y lo digo así porque ya me harte porque la pu&/% presión social, me tiene hasta los hue&&%$, así que por favor dejen de hacer %%&&%", comentó.

Amenaza contra periodista

Incluso lanzó una amenaza directa a la persona responsable de inventar dicha información.

“Y te lo digo a ti argentino carnal ¿donde estás?, ¿de dónde eres?, ¿quieres que te compre un boleto para acá, para México?, para que me topé de frente y me lo digas en la cara y te parta tu ·$%&/, te doy una semana para que me contestes hermano, no andes diciendo ma%%$ wey, que mi mamá me habló bien preocupada, ¿sabes cuantas veces lloro mi mamá hoy?, ¿sabes cuantas veces me habló?, para mi mamá es el amor de mi vida carnal", remató.

Hasta el momento ni Yahir ni el periodista incriminado por Tristan se han manifestado al respecto. No obstante, el aspecto desmejorado del joven y lo errático de su comportamiento no ha pasado desapercibido para los internautas que han generado una gran cantidad de críticas por su presunta afición a las drogas.