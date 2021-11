Yahir manda bendiciones a los 'haters' que se burlan de él a causa de su hijo Tristán

MÉXICO.- Yahir hizo una visita a Jalisco donde ofreció una presentación en el marco del evento Reactivando con los 50 líderes que se realizó en el Pueblo Mágico Tequila. El cantante interpretó algunos de sus éxitos y covers que forman parte de su repertorio musical y al final de su actuación dijo algunas palabras a la prensa sobre lo que ha vivido este 2021.

Cabe recordar que el cantante se está enfrentando a momentos difíciles luego de que su hijo Tristán, de 23 años hiciera algunas declaraciones escandalosas en torno a su consumo de alcohol y drogas.

“Lo mejor de este año, definitivamente, es que estamos. Estar para mí, ahora, es lo más importante; mi familia, mi abuela, mi mamá, mi papá y mi hijo Ian. Mi otro hijo (Tristán), puedo decirte, es la peor parte de este año, con lo que me quedo con mal sabor de boca”, confesó Yahir.

Recientemente el actor habló de su orientación y dijo que es bisexual por lo que su padre fue cuestionado sobre esta declaración también.

“¿bisexual? Eso no me importa, para nada, yo acepto a mi hijo como sea porque el amor es amor y no tengo ningún problema con eso. Más bien es todo lo otro, recaer en la adicción, recaer en la drogas y hacer lo que está haciendo, porque eso hiere a muchos, no solamente a mi y a mi familia... no sabes cuánto lo amamos, no sabes cuánto lo amamos todos, de verdad”.