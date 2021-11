William Valdés y Javier Ceriani se dicen de todo en programa en vivo

MÉXICO.- Esta tarde el programa de espectáculos Chisme No Like se transmitió desde los pasillos de TV Azteca. Durante el show los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain se encontraron con el actor y cantante William Valdés y se vivió un tenso momento entre él y Ceriani.

El joven llegó a saludar y les dio la bienvenida a la televisora y al país, al que describió como generoso por darle una segunda oportunidad, ya que Valdés es originario de Cuba y vivió mucho tiempo en Miami antes de que su carrera se enfocara en México. Desde su llegada, el conductor comenzó con sus comentarios mordaces y mencionó: “un país generoso México porque todo lo que sobra en Miami se lo traen para acá”, en un claro ataque a William.

En seguida, Beristain fue directo al grano. Habló del tema obvio y le dijo a Valdés que, ciertamente, ella y Ceriani lo han criticado y lo seguirán haciendo si les parece justo, pero que desea que él y Javier al menos limen asperezas.

Mientras Elisa todavía hablaba, Ceriani estalló y le dijo a Valdés que respondiera de una vez por todas si es verdad que lo corrieron de Univision. "Te lo voy a decir claro, como siempre he sido yo que siempre he sido un libro abierto con toda la prensa […] eso no es mentira; es la única verdad que has dicho sobre mi persona, sí me echaron de Univision” dijo Valdés.

Cuando le preguntaron por qué lo corrieron, Valdés tuvo que admitir que fue porque llegaba tarde al programa Despierta América, donde era conductor. Ceriani también lo hizo confesar que su impuntualidad era a causa de desvelos por las fiestas a las que iba el cubano.

Posteriormente, Valdés alegó que era muy joven en ese tiempo y que no supo enfrentar la fama y la prosperidad económica ya que él “venía desde abajo”. Sin embargo, Beristain describió cómo era la situación para la mayoría: la llegada de Valdés a la empresa causó controversia pues se dijo que le dieron un puesto de la nada a pesar de que otras personas se habían esforzado más que él.

William responde

William respondió que la forma en la que se asignan los puestos escapan de su control y que se arrepiente de no haber valorado su trabajo en ese entonces. lueg se dirigió a Ceriani y le dijo: "Te vi en el pasillo y te volteé la cara, ¿por qué?, porque has hablado mucha mierda de mí y has dicho muchas mentiras".

Después Ciriani se ofendió de que lo llamara mentiroso e iniciaron una discusión muy fuerte. Posteriormente Elisa lo retó a decir la verdad y a admitir que ha hecho malos comentarios por la llegada de Chisme No Like a Azteca, pero Valdés negó todo. Cuando la discusión pasó a los gritos Elisa le pidió a Ceriani que se tranquilizara. "Nos van a correr, es el primer programa y nos van correr", le dijo a su compañero.

Finalmente, Javier y William hicieron las paces cuando el conductor felicitó al cubano por atreverse a hablarle de frente y este a su vez lo elogió por lograr que el programa creciera y llamar la atención sobre la importancia de las redes sociales en la industria. Antes de despedirse Valdés le propuso a Ceriani seguirse en Instagram ante lo que él respondió: "no me castigues viendo tus fotos".