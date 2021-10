Así fue el enfrentamiento entre Javier Ceriani y Daniel Bisogno

MÉXICO.- El presentador del programa de Youtube "Chisme No Like", Javier Ceriani, reveló que el conductor de Ventaneando huyó cuando trató de enfrentarlo por los insultos que Daniel Bisogno expresó en su contra, así lo relató durante la emisión del show.

En su encuentro, ambos conductores coincidieron en el concierto que Cristian Castro y Mijares ofrecieron en Los Ángeles, y cuando Ceriani intentó acercarse a Bisogno para poder entrevistarlo, el argentino comentó que terminó huyendo.

El tipo me mira de frente, cuando me vio, se dio la vuelta y me dio la espalda todo el tiempo. (…) Me doy vuelta y ya se había escapado, salió corriendo, se escondió en un camarín y más nunca salió hasta que apareció en el concierto”, expresó durante "Chisme No Like".

Javier Ceriani indicó que quería acercarse a Daniel para poder hablar frente a frente, pues sus conflictos seguían causando revuelo en él, además de querer que le dijera en la cara todos los insultos que Bisogno ha dicho en Ventaneando, incluso aseguró que quería saber más sobre su orientación sexual y su novio. “Yo lo iba a entrevistar, no lo iba a atacar. A mí la violencia no me gusta. Él dijo que cuando me viera me iba a agarrar, no sé qué”, contó.

Conflicto entre Daniel Bisogno y Javier Ceriani

Fue el año pasado que el presentador de Tv Azteca generó gran polémica durante la emisión del programa, pues arremetió contra Ceriani con comentarios negativos que varios televidentes tacharon de homofóbicos y machistas.

Y es que Bisogno expresó sin censura que el argentino es la persona "más asquerosa que hay". "Además, con esa jeta de bruja mal cog*da. Perdóneme, pero es un asqueroso, malviviente y malnacido”, dijo en plena transmisión de Ventaneando.

Tras estos fuertes insultos, los usuarios de Twitter no dudaron en dar su opinión y se fueron contra Daniel, y aunque hubo quienes pensaron que el presentaron se arrepentía, solo causó más gracia para él y reafirmó su postura al escribir que podría decirlo mil veces.

Si bien, el conflicto fue por ambas partes, ya que Javier Ceriani no se contuvo al responder a las fuertes declaraciones y también criticó algunas cosas de Daniel Bisogno: "Sos un señor mayor estando con chiquitos que pueden ser los hijos de la señora que compra la plancha, la licuadora del señor Salinas o que ven Ventaneando, porque vos vas al canal a calentar la silla que te presta Pati, pero sos un vago, no haces nada, llegas ahí y está todo resuelto”.