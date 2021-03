“Farsante y mentiroso”: Javier Ceriani y Elisa Beristain tunden a Gustavo Adolfo Infante

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Ceriani y Elisa Beristain reaccionaron al video de Gustavo Adolfo Infante con el Escorpión Dorado, en el que nuevamente los criticó y se burló de ellos.

En el clip, el titular del programa “De Primera Mano” hizo comentarios despectivos sobre los conductores de “Chisme No Like”, al afirmar que Ceriani es un actor que habla de todo el mundo y recordó su polémica con Daniel Bisogno.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Ese señor está loco. Quiere que todo mundo le pida perdón y disculpas. Está bien pendej*, ¿No ves que de repente agarró a Bisogno? Decía, ‘a ver Benjamín Salinas, Ricardo Salinas, o me piden perdón hoy o los voy a acabar. No mam*s se han de haber cagad* de la risa”, recordó Gustavo.

Sobre Elisa Beristain, afirmó que ella abusa “por ser mujer” para insultarlo.

“Elisa Beristain, le dije gorda y mugrosa y lo hice en un programa de chistes, en el de Charlie Barrientos, pero aparte yo no supe que se iba a soltar el escándalo. Ok, cometí un error, le ofrezco una disculpa, pero ella dice ‘el pinch* enano refiriéndose a mi’, entonces, ¿ella sí puede decirme pinch* enano? ¿Estoy del tamaño de su marido? (el empresario Pepe Garza)”, expresó Gustavo.

Esto no fue del agrado de los conductores de “Chisme No Like” que se defendieron de las declaraciones del periodista.

El primero en despotricar con él fue Javier Ceriani, quien dijo que Gustavo debería agradecer que no cuenta lo que sabe sobre él.

“Hablas de que yo hablo mal de la gente y que tú no lo haces porque tenés familia. Yo justamente porque tenés familia, yo no hablo todo lo que sé de ti", dijo el argentino.

"Le tienes que agradecer todos los días al cielo de que Javier Ceriani no cuenta todo lo que sé de ti, que puede perjudicar mucho tu matrimonio. No provoques, no nos busques porque nos vas a encontrar”, advirtió.

Por su parte, Elisa Beristain exigió a Infante que deje de meterse con su familia y lamentó que él no tuviera ética y moral.

“Pareces el abogado del diablo, farsante, mentiroso y dices que no te gusta meterte con la familia. Te voy a recordar que en el caso de la Panini, tú trataste de meter ahí cizaña, de que te habían contado que Pepe (su marido) le había cerrado un ojo a Karla Luna, y cuando tuviste ahí a Américo, que seguías insistiendo en denunciar a mi familia, el mismo Américo, con todo y lo molesto que está con nosotros, salió y dijo, ‘no, con Pepe, no'”, despotricó.