Cristian Castro confiesa que tuvo “cachondeo” con Angélica Vale

Ciudad de México.- Cristian Castro se presentó este fin de semana junto a Mijares en Los Ángeles, California, como parte de la gira ‘Hits Tour’, que ambos realizan en Estados Unidos.

Durante la entrevista que concedieron al programa Ventaneando, Cristian manifestó que en este momento no tiene novia y externó su deseo de salir con alguna ex.

Debido a que Mijares trabaja junto a Lucero, Daniel Bisogno le preguntó al hijo de Verónica Castro si podría hacer lo mismo con una expareja, a lo que inmediatamente Cristian dijo: “¡Cómo no!... Angeliquica Vale, ¡claro que sí!”.

¿Cuándo anduvo con Angélica?

Ante la sorpresa y risas de los presentes, Bisgono quiso saber la fecha de su noviazgo con La Vale, pero el intérprete de “No podrás” únicamente dijo:

Pues cachondeo te digo, cachondeo, cachondeo…”

Posteriormente, el conductor bromeó diciendo que el acercamiento entre los artistas fue hace pocas semanas, a lo que Cristian inmediatamente aclaró: “No, no, no, respeto a su marido que lo quiero tanto, no, divina, divina… ¿Qué quieres que confiese cosas?”.

Finalmente, Cristian cambió de tema y empezó a bromear diciendo que Mijares había tenido una relación con Alejandra Ávalos, situación que el ex de Lucerito negó tajantemente.