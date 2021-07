Angélica Vale le dedica a todo México su "estrella" en el Paseo de la Fama

LOS ÁNGELES, California. – La actriz, cantante e imitadora mexicana, Angélica Vale, será reconocida en 2022 con una “estrella” por la Cámara de Comercio de Hollywood, quienes, a su vez, están a cargo del Paseo de la Fama.



La hija de Angélica María recibirá el galardón por su trayectoria en el teatro, una noticia que, de acuerdo con la actriz, le tomó por sorpresa pues nunca se imaginó que, como latina, “los americanos se fijarían en ella”, informó.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Además, la actriz expresó que espera que pongan su estrella cerca de la de su mamá, pues aseguró que sería “lo máximo” si pudieran estar juntas, incluso con ese premio.



La reacción de Angélica Vale



En una entrevista reciente con el programa “De Primera Mano”, madre e hija estuvieron contando lo emocionadas que se sentían por tal homenaje, pues expresaron que no hay muchas estrellas latinas que hayan recibido tal reconocimiento. “Se siente muy bonito que volteen a ver tu trabajo cuando yo no he hecho nada en inglés”, comentó Angélica Vale.



Durante la emisión de otro programa, la hija de Angélica María contó lo emocionada que sentía por haber desarrollado su carrera en español:



La verdad es que yo me siento muy cómoda con mi carrera en español. Estoy muy contenta. Nunca creí que un comité de americanos fuera ni siquiera a voltear a ver un folder que decía Angélica Vale. Se siente muy bonito y que me lo den por mi carrera de teatro, todavía se siente mejor porque ahí es dónde dejé todo el sudor y lágrimas”, expresó la actriz.



Una estrella para México



Angélica también mencionó que espera y la ceremonia pueda ser llevada a cabo el próximo año, misma a la que dijo que no podían faltar su esposo, sus hijos y, sobre todo, su mamá. Además, hizo énfasis en cuánto le gustaría compartir el honor con su país:



“Esta estrella es de México, la hice ahí. Ya lo que estoy haciendo acá (en Estados Unidos) creo que fue como ya la cerecita en el pastel para que llegara este premio, pero mi carrera es mexicana”, señaló con alegría Angélica Vale.