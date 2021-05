Angélica Vale confesó que se quedó con "complejo de gorda"

CIUDAD DE MÉXICO.- Angélica Vale es una de las actrices que comenzó muy joven en la televisión, donde formó parte de distintas telenovelas y programas donde dio a conocer su gran sentido del humor y talento, pero en más de una ocasión ha revelado que en el camino tuvo sus dificultades.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de Univisón Famosos que se dio a conocer un video donde aparece la actriz a lado de su madre, Angélica María, donde ambas hablaron sobre los "arregelitos" que en ocasiones se someten los famosos, para lucir una mejor figura o aspecto físico.

En el video Angélica reveló que no se sometería a una cirugía estética, por el gran miedo que siente por el dolor que puede llegar a sentir o las complicaciones que esto pueda tener, además que reconoció que aprendió a amarse y aceptarse como es.

Sin embargo la también comediante reveló que desde que brindó su participación en la telenovela de 'Soñadoras' de 1998, las personas se quedaron con la idea de que ella tenía "sobrepeso".

Creo que siempre he tenido complejo de gorda, porque siempre ha sido más el complejo y la fama que me han hecho a lo gorda que he estado, todo por una telenovela, fíjate, todo por la telenovela de 'Soñadoras'" comentó la actriz a su madre.