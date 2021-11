Gloria Trevi se presentará en los Grammy Latinos por primera vez

MPEXICO.- Gloria Trevi usó su cuenta de Instagram para confirmar su asistencia a la entrega 22 de los Latin Grammy. A pesar de que Trevi tiene una carrera musical notable, nunca había estado nominada en ninguna categoría de los premios y tampoco había sido una de las invitadas especiales a presentarse en los shows.

Debido a esto, sus fans especulaban que la cantante estaba vetada de dicha ceremonia, lo cual confirmó ella misma en 2019 cuando afirmó que “un Grammy se lo pasaba por el arco del triunfo”, aunque esta vez parece que ha limado asperezas con los premios.

“Raza, el 18 de noviembre estaré participando en la 22 entrega del @latingrammys desde La Vegas, Nevada. Será un musical muy especial”, escribió en la publicación.

En seguida, los seguidores de la cantante le dejaron sus comentarios felicitándola por este logro en su carrera, también hubo menciones de Mon Laferte, ya que fue gracias a su colaboración en ella, “La Mujer”, que Trevi estuvo nominada en la categoría de Mejor Canción Pop.

Lo que ha dicho sobre el premio

Tal como este año, J Balvin protestó contra los premios en el 2020 y cuando el tema se volvió una discusión entre los famosos, Trevi aseguró que estaba de acuerdo con el colombiano. "Yo estoy de acuerdo con los comentarios de J Balvin. Aunque tengo colegas que admiro y que están siendo reconocidos por su trabajo [...], sinceramente creo que de una u otra manera se han hecho las nominaciones con base en una ignorancia y sus intereses”, dijo en una entrevista para People en Español.

Fue entonces que la cuestionaron sobre por qué hablaba de los Grammy si nunca había sido considerada en los premios, principalmente por papel en el escándalo de Sergio Andrade. “En la vida me han nominado y he visto unas nominaciones ridículas en calidad de música, pero bien por las personas que las reciben porque yo sé que los emocionará”, dijo al respecto.

“No me emocionaría nada, pero nada, tener una nominación a un Grammy”, aseguró Trevi para People. “Yo un Grammy me lo paso por el Arco del Triunfo. Pero a mí me vale porque yo prefiero llenar lugares, tres arenas, que estarme comiendo un Grammy, porque un Grammy no le da de comer a mi familia ni a todo mi equipo de trabajo. Creo que han perdido credibilidad”. aseguró.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre desde Las Vegas, Nevada, y se transmitirá por Univisión.