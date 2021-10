Más de 2 mil candidatas para interpretar a Gloria Trevi en su bioserie

MÉXICO.- Luego de que hace unos meses se anunció que Gloria Trevi realizaría una serie sobre su vida, ahora la cantante ha revelado que el casting para encontrar a las actrices que la interpreten en sus distintas etapas está próximo a iniciar y hasta el momento ya son más de 2 mil las candidatas a protagonizar esta serie en la que Trevi aseguró que contará toda su vida sin censura.

A través de un video compartido por Televisa, la intérprete de "Zapatos Viejos", dio a conocer que será el próximo 27 de octubre cuando las audiciones inicien.

"Va a ser un trabajo arduo porque tengo entendido que ya van de dos mil personas inscritas al casting y están buscando a esa nueva estrella que pueda interpretar a Gloria Trevi. Están buscando desde la Gloria Trevi a de los 15 a los 25 años. También se va a buscar a la Gloria Trevi chiquita", detalló la cantante.



La intérprete detalló que contará su vida en esta serie producida por Carla Estrada, no por una necesidad económica y mucho menos por buscar limpiar su imagen ya que dice que su público sabe realmente quién es ella. Además señaló que aunque ella está dispuesta a contar su verdad sin censura, existen quienes quieren entorpecer este proyecto.

"Ya he leído varías veces los guiones. Yo sé que hay personas que están queriendo sabotear la serie y yo les pido que ustedes no escuchen y mejor vean esta serie, porque se van a decir muchas cosas cuando la serie salga, antes de que se anunciara ya estaban diciendo mentiras de que si voy a hablar o no de esto o aquello. Voy a hablar de todo", añadió.

Pólemica por su visita al DIF Capullos

Hace un par de días, la influencer Mariana Rodríguez causó polémica luego de invitar a Gloria Trevi a un refugio infantil, como parte de un evento del DIF. La cantante realizó un donativo para la fundación DIF Capullos y aprovechó para tomarse fotos con niños, fans y con la ahora presidenta honoraria de la Cruz Roja Mexicana.

Rodríguez agradeció a la cantautora a través de una fotografía que publicó con ella en su cuenta de Instagram. En seguida la publicación se llenó de comentarios negativos por la inesperada reunión. " Me preocupa que te relaciones con ella", "¿Alguien más se siente rarito por ver las fotos de Gloria Trevi con un bebé?" y "Ella no" son algunos de los comentarios de sus seguidores. Muchos otros optaron por comentar banderas rojas, en referencia a la tendencia de red flags que indican situaciones alarmantes o de peligro.