“Yo iba a ser Gloria Trevi”: Lorena Herrera asegura que ella debería ser la famosa y no “La Trevi”

CIUDAD DE MÉXICO.- Lorena Herrera aseguró que ella hubiera sido una “Gloria Trevi” de haber permanecido bajo la representación de Sergio Andrade, a principios de la década de 1990.

Tras el escándalo que hace más de 20 años surgió entre Gloria Trevi y Sergio Andrade cuando fueron señalados de corrupción de menores y otros delitos, salieron algunos testimonios de famosas que aseguraron que estuvieron a punto de caer en “las garras” del productor musical.

Una de ellas fue Lorena Herrera, quien reveló en varias entrevistas, que Sergio Andrade la quería representar al inicio de su carrera y quería implementar en ella el concepto que en la actualidad tiene Gloria Trevi y que la ha hecho tan famosa, irreverente y única.

Porque me iban a lanzar con toda la imagen de Gloria Trevi: ‘Te queremos que hagas locuras en el escenario y esto, tenemos ideas, el pelo suelto, enloquecida y podrías hacer esto en el escenario. O sea, todo lo que ella… esos planes eran para mí, yo era la que tenía que estar ahí”, comentó Lorena hace varios años en una entrevista de Yordi Rosado.



¿Cómo conoció Lorena Herrera a Sergio Andrade?

Tras revelarse, hace varios años, que Lorena Herrera habría sido una de las artistas que quería representar el productor musical, Sergio Andrade, la actriz platicó a Cristina Saralegui cómo es que conoció a uno de los hombres más odiados y temidos del medio artístico.

“A mí, Sergio Andrade me quería representar y yo el contacto lo tenía por Gloria Trevi, casi en todas las entrevistas que nos veíamos, era Gloria Trevi con la que yo platicaba, y Gloria Trevi, Aline y todas te lo pueden decir, era otra persona. A mí me impactó cuando salió luego con la imagen tan extrovertida, extravagante y haciendo locuras en el escenario”, relató.

La también cantante aseguró que la intérprete de “Pelo Suelto” era bastante introvertida, temerosa, tímida y callada, todo lo contrario a como era en el escenario.

“Pero una cosa excesiva y extrema. Se veía que Sergio Andrade la tenía al 100% dominada. Me da mucha risa que siempre la veía yo, para todo le decía a Sergio Andrade: ‘Sí señor, gracias señor, con permiso señor’. Y se iba con la cabeza agachada, y entonces, a mí me impactaba eso”, añadió.

Lorena comentó que no aceptó que Andrade la representara, ya que su novio de ese entonces y otras personas, le advirtieron que el músico era un “maniático sexual” y lo tenían vetado en Televisa.



Lorena Herrera asegura que Gloria Trevi le rogó que se desnudara

De acuerdo al testimonio que Lorena Herrera le otorgó a Cristina en “El Show de Cristina”, la mujer de 54 años de edad, aseguró que Gloria Trevi le dijo que Sergio Andrade estaba muy interesada en ella y la lanzaría internacionalmente, pero tendría que hacerle un casting en el cuarto de un hotel.

“Para esto, Gloria, antes, me pidió, pero llorando: ‘Es que te tienes que quitar la ropa’. Y yo: ‘Pero, ¿para qué me tengo que quitar la ropa?’. –‘No, es que así nos hacen el casting a todas’... le digo: ‘Bueno, yo sí’, para que se callara. Ya cuando llegó la hora del casting, le digo: ‘Perdóname, pero no me voy a quitar la ropa’. –‘No, no me puedes hacer esto, me va a matar, nos va a matar a todas por esto… me lloró tanto…”, platicó la actriz.

Tras ver la declaración de Lorena Herrera, quien al final de la historia terminó quitándose la ropa, Gloria Trevi habló sobre lo que supuestamente ocurrió aquel día, e irónicamente respondió al cuestionamiento de la presentadora sobre qué pensaba sobre ello.

“Con respecto a la primera… señorita… o sea, la verdad, yo no me imagino diciéndole: ‘Por favor, quítate las estrellitas porque, ¿cuándo se ha vestido la mujer?”, externó Gloria, quien fue apoyada por el público presente en el estudio de televisión.