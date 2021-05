Lorena Herrera asegura que "no golpeó a su ex, solo lo cacheteó"

CIUDAD DE MÉXICO. – En una reciente entrevista con el programa “De Primera Mano”, la actriz y cantante mexicana, Lorena Herrera, habló de la polémica sobre la violencia en su noviazgo con Armando González “El Muñeco”.



En la entrevista, cuestionaron a la actriz sobre la maternidad, ella aseguró que en un momento de su vida pensó en congelar sus óvulos porque aún no quería ser madre, pero explica que desistió a la idea pues su relación con “El Muñeco” era demasiado inestable.



Sobre esta relación y las declaraciones que hizo su ex sobre haber sido golpeado por la actriz, Herrera confesó que le dio un “cachetadón”.



Pero a ver, tú dime, quién no le ha dado un cachetadón a un hombre antes. Una cachetada no es golpear a un hombre, no sean ridículos”, confesó Lorena para los reporteros.