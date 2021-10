Carla Estrada recibe 10 puntadas en la cabeza tras sufrir accidente en el escenario

MÉXICO.- El fin de semana pasado Carla Estrada sufrió un accidente que pudo haber sido fatal, pues cayó sobre su cabeza un objeto que era parte de la escenografía de la obra Vive el Terror Mx, por lo que tuvo que ir al hospital inmediatamente. Aunque no perdió la consciencia, sí recuerda lo aparatoso del accidente.

"Sí fue fuerte porque sí me llegó el golpe hasta el cráneo, tengo diez puntadas, no fue cosa fácil, fue un error humano y afortunadamente no pasó a mayores, llegué al hospital y mi cuñado estaba terminando una cirugía y él me atendió, estuve súper tranquila y ahorita estoy en casa porque tenía que estar por lo menos cuatro días en casa, creo que ya mañana puedo ir al doctor", dijo a EL UNIVERSAL.