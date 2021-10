Mon Laferte experimenta su embarazo a través de su nuevo sencillo "Algo es mejor"

Ciudad de México.- El sencillo más reciente de la cantante chilena Mon Laferte, que radica en México, "Algo es mejor" expone el cambio emocional y mental por que cual a tenido que ir atravesando en su vida desde que quiso ser madre.





Escribí esta canción mientras iba en auto por Malibú con toda la ilusión de quedar embarazada. Me sentí muy feliz por ser valiente y buscar la maternidad. El océano Pacífico siempre me inspira, los paisajes californianos se parecen mucho a mi ciudad natal. ¡Mientras miraba por la ventana me sentí muy libre, tan plena y feliz!", expresó la cantante por medio de un comunicado.