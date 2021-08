Mon Laferte lanza cover en español de “Wish You Were Gay” de Billie Eilish

MÉXICO.- Durante la tarde del miércoles, Mon Laferte lanzó una sorpresa para todos sus fanáticos con el estreno de un cover en español en colaboración con Spotify de “Wish you Were Gay” de Billie Eilish.

El sencillo original se estrenó por parte de la cantante de 19 años en 2019, el cual pertenece a su primer disco titulado “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, canción que se volvió un éxito y un clásico dentro de su repertorio musical.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Y ahora, para atraer a un diferente público, la artista chilena formó parte de las producciones de “Spotify Singles”, donde participó con la canción de Billie y con “El Flaco”, ambos temas fueron estrenados el día de hoy. Aunque la canción destaca por su versión original, Mon Laferte consiguió agregarle su estilo y ritmo que son característicos de su música y convirtió el sencillo a “Si tan solo fueras gay”.

“Solo quiero hacerte sentir bien y tú no puedes voltearme a ver, te prometo que intenté ignorarlo otra vez, oh, si tan solo fueras gay”, canta en el coro traducido al español de este increíble cover.

Sobre su participación Laferte afirmó sentirse bastante bien con la canción de Eilish y comentó que es un trabajo que le gustó: “Me gustó mucho esa canción de Billie. Al crecer, siempre me encantó escuchar las versiones en español de las canciones de rock n’ roll y pensé que esta era una oportunidad perfecta para hacer lo mismo con un tema que amo”, reveló la artista en un comunicado.

De momento, "Si tan solo fueras gay" se encuentra únicamente disponible dentro de las listas musicales de la plataforma de Spotify.