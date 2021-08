“Happier than ever: una carta de amor para los ángeles” el debut de Billie Eilish en Disney+

“Happier than ever: una carta de amor para los ángeles” será el debut de Billie Eilish en Disney Plus, una experiencia cinematográfica en concierto que estrenará a nivel mundial el viernes 3 de septiembre.

El tráiler oficial se hizo público hoy, el cual lo dirigen Robert Rodríguez y Patrick Osborne, e incluirá elementos animados, llevando al público a realizar un viaje de ensueño por la ciudad natal de Billie, Los Ángeles, California.

Este especial que se grabó en el legendario Hollywood Bowl, incluye también la actuación de FINNEAS, del Coro de Niños de Los Ángeles, de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles dirigida por su director artístico y musical, Gustavo Dudamel.

Con siete premios Grammy, Eilish debutó con su disco “Happier Than Ever” en el primer lugar de 19 países y se mantuvo por tres semanas.

La cantante hizo historia

En el 2020, la cantante hizo historia al convertirse en la artista más joven en ser nominada o ganar en todas las categorías más importantes de la 62ª edición de los Premios Grammy.