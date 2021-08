Mon Laferte publica su primera foto de embarazada

CIUDAD DE MÉXICO.- Mon Laferte no puede contener la emoción de que pronto se convertirá en madre, y por eso acaba de compartir su primera foto de embarazada.

La intérprete de "Mi buen amor" y "Tu falta de querer" publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece luciendo un gran vestido rosa holgado con olanes. Con el cabello recogido en un chongo, la chilena está sentada en el suelo, con la cabeza recargada sobre una silla en una sesión fotográfica en un gran jardín.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Junto a la imagen, escribió un mensaje sobre cómo se siente en esta etapa de su vida, además de revelar que lleva un año tratando de quedar embarazada.

Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, ¡por fin! Un año de hormonas, tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba”, escribió Laferte.

“Me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que soy feliz, ¡Seré mamá! No sé en qué me metí, pero qué hermosa es la vida”, continuó.

MON LAFERTE: ASÍ DIO A CONOCER QUE SERÁ MAMÁ

A través de un video que publicó en Instagram, Mon Laferte, de 38 años de edad, reveló que está esperando el hijo que planeaba tener desde hace un año, y aunque este año no ha sido muy bueno para ella, deseaba compartir su felicidad con sus fans.

"Estoy embarazada. No debería decirlo, todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo, pero es que ya no puedo más, no puedo seguir un día más”, expresó.

“Tengo que seguir haciendo promo y tomarme fotos, y me siento grande, y siento que mi cuerpo cambió. No puedo seguir, no puedo avanzar ocultando algo, mintiendo algo, porque ya ha sido un año entero de estar siguiendo la vida, pero en realidad me siento a medias, de alguna manera”, explicó.

Aunque no entró en detalles, Mon Laferte dejó entrever que tuvo complicaciones con su embarazo, ya que comentó que siente mucho miedo porque tiene que estar en reposo absoluto y tiene una gira en puerta, la cual podrá iniciar en un mes, si todo sale bien.