¡Va creciendo! Mon Laferte presume foto de su embarazo

MÉXICO.- Mon Laferte sorprendió a todos sus fans al anunciar que espera a su primer bebé junto a su novio y productor musical Joel Orta, así lo dio a conocer a través de una publicación en Instagram donde reveló tener un poco de miedo, pero es algo que le emociona bastante, según escribio.

Ahora la cantante y compositora chilena enterneció las redes sociales al compartir una foto de ella y vientre donde dejaba ver sus tres meses de embarazo, y llena de felicidad escribió “Ya tengo guatita (pancita) y pelo de león”, subió a sus historias de la red social.

Sus seguidores enloquecieron al ver la tierna fotografía que conmovió a varios internautas, pues Laferte se mostró feliz y orgullosa de cómo va creciendo su vientre, además de haber comentado anteriormente lo emocionada que estaba por convertirse en madre.

A pesar de ya haber publicado lo que sería su primera foto embarazada, esta sería la primera ocasión que la intérprete de “Tu falta de querer” comparte sus cambios físicos con todos seguidores de Instagram, pues sus primeras publicaciones solo aparecía ella con un vestido largo rosa y su cabeza sobre la silla.

“Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, por fin!

Un año de hormonas, tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ! Seré mamá. No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida”, escribió al anunciar su embarazo.



Internautas siguen celebrando la noticia

Desde que Mon Laferte compartió con sus seguidores que sería madre pronto, sus fans enloquecieron con la noticia e incluso bromearon con querer reencarnar en su próximo bebé, por lo que con su nueva foto donde muestra su vientre varios fans se conmovieron y publicaron tweets al respecto.

Martes, con "M" de Mon Laferte esta embarazada — Milagros Laferte �� (@MonLa_Zanahoria) August 24, 2021