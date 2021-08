¡Quieren reencarnar en su bebé! Fans de Mon Laferte reaccionan a su embarazo

MÉXICO.- Mon Laferte anunció que está embarazada de su primer hijo y que se siente tan feliz y emocionada que decidió compartirlo con todos sus seguidores de redes sociales, a pesar de que “aún no es tiempo de reverlarlo”, según explica.

“Estoy embarazada. No debería decirlo, todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo, pero es que ya no puedo más, no puedo seguir un día más”, dijo con emoción

La cantautora dejó en claro que el último año fue bastante difícil para su carrera artística, ya que se “distanció de su oficina”, sin embargo no ahondó mucho en el tema por ser, aparentemente, algo delicado para ella. Tras un 2021 complicado, Laferte dejó en claro que su embarazo la hacía muy feliz, porque era algo que quería desde hace tiempo atrás.

Con toda la emoción en su cima, la famosa subió lo que sería su primera foto embarazada y escribió que, a pesar de la intriga, se siente completamente feliz. "Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ! Seré mamá. No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida".

La noticia de su embarazo se vuelve tendendencia

Ante esta inesperada noticia, los fanáticos de la intérprete de “La Mujer” se sorprendieron y expresaron su felicidad a través de redes sociales, incluso convirtieron en tendencia a Mon Laferte, pues varios internautas atacaron Twitter con mensajes de apoyo, amor y los tradicionales memes.