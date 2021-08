Mon Laferte: ¿Quién es el padre de su bebé?

CIUDAD DE MÉXICO.- Mon Laferte celebró por lo alto que está embarazada, y aunque le llovieron cientos de felicitaciones por parte de sus amigos y fans, algunos le preguntaron quién es el padre de su bebé.

Anteriormente, la cantante se ha mostrado abiertamente bisexual, pues en 2019 presentó en pleno concierto a su novia, Natalia Pérez, quien fuera también su baterista. Sin embargo, desde San Valentín de este año, sorprendió a todos sus seguidores al presumir a su novio.

Se trata de Joel Orta, un músico y productor mexicano, quien también forma parte de su equipo de trabajo.

En los últimos meses, la intérprete de “Tu falta de querer” ha compartido algunas tiernas postales al lado del mexicano, De hecho fue este fin de semana que la cantante festejó el cumpleaños de su pareja, quien incluso le cantó el tema “Fly me to the moon” de Frank Sinatra.

Hasta el momento, se desconoce si él es el padre del bebé, ya que ambos anunciaron su relación en febrero y Mon Laferte comentó que lleva un año tratando de quedar embarazada.

A través de un video que publicó en Instagram, Mon Laferte, de 38 años de edad, reveló que está esperando el hijo que planeaba tener desde hace un año, y aunque este año no ha sido muy bueno para ella, deseaba compartir su felicidad con sus fans.

Estoy embarazada. No debería decirlo, todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo, pero es que ya no puedo más, no puedo seguir un día más”, expresó.

“Tengo que seguir haciendo promo y tomarme fotos, y me siento grande, y siento que mi cuerpo cambió. No puedo seguir, no puedo avanzar ocultando algo, mintiendo algo, porque ya ha sido un año entero de estar siguiendo la vida, pero en realidad me siento a medias, de alguna manera”, explicó.

Aunque no entró en detalles, Mon Laferte dejó entrever que tuvo complicaciones con su embarazo, ya que comentó que siente mucho miedo porque tiene que estar en reposo absoluto y tiene una gira en puerta, la cual podrá iniciar en un mes, si todo sale bien.