Aseguran que Elisa Beristain fue “teibolera”

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Gustavo Adolfo Infante revelara que Alfredo Adame le había ofrecido a la venta unas fotos de Elisa Beristain trabajando en un “table dance” como bailarina exótica, la conductora de “Chisme No Like” aclaró el tema en su programa.

Todo inició por el pleito que Gustavo Adolfo Infante tiene con Alfredo Adame, y para desquitarse un poco de él, el periodista reveló en el matutino “Sale el Sol” que en una ocasión, el excandidato a diputado federal le ofreció tales imágenes.

Pero como su estilo no es sacar a la luz ese tipo de material y no le interesaba, Infante destacó que no aceptó el trato con el actor, después de desmentir que nunca intentó asesinarlo como el exconductor de “Hoy” supuestamente aseguró.



ELISA BERISTAIN RESPONDE

Tras los señalamientos en su contra, Elisa Beristain comentó el pasado miércoles en “Chisme No Like”, que es falso lo que dice Gustavo Adolfo Infante y Adame, ya que nunca fue “teibolera”, pero reconoció que sí trabajó como mesera.

En el programa de ‘Sale el Sol’ dijo, ya saben quien, masacuato, que: ‘Ay, es que Adame me estaba forzando a que yo diera una noticia de una persona, una youtuber; creo que no dijo mi nombre, comadres, y ustedes ya me lo enchalecaron, o él me lo enchalecó… que quería demostrar que ella era teibolera”, explicó Elisa.

La estrella de “Rica, Famosa, Latina” resaltó que quien haya dicho tal señalamiento tendría que tener pruebas para demostrarlo, porque podría meterse en problemas legales.

“Es importantísima la promoción, a mí no me molesta. Les hemos dicho mucho que han intentado, ese grupete, ensuciar a nuestras familias porque la posición nueva de mi marido es de más responsabilidad y la quieren manejar como que lo echaron, y no”, agregó la presentadora de espectáculos.

Javier Ceriani bromeó con Elisa y le advirtió que a la producción no le importa quién caiga y se dieron a la tarea de preguntar en todos los “table dance” si ella había trabajado en ese centro nocturno.

De inmediato Elisa siguió el juego y le reveló a su compañero que en aquel entonces se hacía llamar “Elisa la Precisa”, para evitar que la reconocieran sus fans.



Declaración de Elisa Beristain a partir del minuto 55:30