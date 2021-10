William Valdés revela que no aguanta a conductora de “Venga la Alegría”

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la entrega de los premios “Eliot Awards 2021”, William Valdés fue cuestionado por “El Escorpión Dorado” muy a su estilo, sobre sí tenia roces con Laura G, a lo que William respondió, “No, no me cag* ella, me cag* otra”.

Al estilo muy propio de “El Escorpión Dorado” continuó tratando de saber quien es la conductora que incomoda a Valdés y lo cuestionó de nuevo “¿Cuál?”, a lo que el presentador de televisión decidió no responder.

El youtuber siguió tratando que William dijera de quién se trataba y le soltó un polémico nombre, “no m*mes que Cynthia Rodríguez”, por lo que William reaccionó y contestó, “no, ella es una belleza”.

“¿Entonces quién?”, continuó cuestionando ‘El Escorpión’ pero William respondió, “no te voy a decir”, soltando una carcajada.

William prefirió guardar el secreto pero llamó la atención de los internautas quienes ahora tratan de averiguar de quién se trata, pues no esperaban que el conductor del matutino fuera a revelar que hay alguien de sus compañeras que no le cae nada bien.