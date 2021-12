Javier Ceriani planea llevar a la corte a Sergio Mayer

ESTADOS UNIDOS.- El pasado tres de diciembre Javier Ceriani y Sergio Mayer protagonizaron un altercado luego de que el periodista confrontara al actor por sus vínculos con el narcotráfico. Según Ceriani, Isabella Camil lo llamó "basura" ante lo que Ceriani pidió que no lo insultaran, fue entonces que Mayer perdió la paciencia y lo confrontó, pidiéndole que no se metiera con su esposa.

En redes sociales circulan distintos videos del encuentro entre los famosos y, mientras Ceriani asegura que Mayer lo golpeó otros usuarios y colegas aseguran que “ni lo tocó”.

En la cuenta oficial de Chisme no Like, así como en la cuenta personal del periodista, se publicaron una serie de videos de la escena y entre ellos se puede ver que Ceriani se acercó a las autoridades estadounidenses para hacer la denuncia formal en contra de Mayer.

"Le fui a preguntar, con todo respeto, que si qué opinaba de esta acusación, de la escritora Anabel Hernández, sobre ‘La Barbie’, y salió corriendo, estuve con él, digamos, caminando un poquito más, se da vuelta, empezó a amenazarme, insultarme, y prácticamente, en un momento empezó la señora Erika, más conocida como Isabella Camil, a insultarme, a decirme basura, porquería, un montón de cosas, por lo cual, Sergio Mayer, le dije: Por favor, no me faltes al respeto, soy un periodista en Estados Unidos, y Sergio Mayer se di vuelta y me agredió físicamente, estamos esperando en este momento a la Policía”, contó Ceriani sobre el incidente.

Mayer podría ir a la corte

La oficial que atendió el llamado le dijo al conductor que lo que podía hacer es levantar un reporte sobre lo ocurrido y el presunto golpe, ya que ella no estuvo presente cuando sucedió el incidente, pero le entregaría una orden de presentación ante la corte para que acudiera al llamado y diera su declaración.

“Por estas situaciones vamos a hacer un arresto ciudadano. Como esto no pasó en mi presencia, si usted lo quiere arrestado, hablo con él, agarro los datos suyos, le damos un ticket, pero como sabemos quién es, él tiene que aparecer en la corte”, explicó la oficial de policía.



Hace algunas horas, el conductor ofreció una entrevista para Venga la alegría y reveló algunos detalles del incidente. Dijo que se encontraba en un hotel ya que no había regresado a su casa por seguridad y aseguró que al exdiputado le hicieron un arresto de oficio. “No lo vamos a permitir que ninguna persona prepotente, soberbia, una persona que es figura pública desde los 20 años que sabe perfectamente cómo manejar los medios no sepa responderme una pregunta”, dijo Ceriani.