Andrea Legarreta se despide de Fernando del Solar con emotivo mensaje: "guerrero incansable"

MÉXICO.- El pasado 30 de junio se anunció el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, famoso conductor que se destacó por su trabajo en programas como Hoy, Venga la alegría y La Academia.

Después de que se confirmara el fallecimiento del argentino, Andrea Legarreta, con quien coincidió en su paso por el matutino de Televisa, le dedicó unas palabras de despedida por medio de su cuenta de Instagram.

La conductora publicó dos fotografías donde aparece al lado de Del Solar. Una de ellas es una selfie en los foros del programa y la otra pertenece a una sesión de fotos para promoción en la que aparecen acompañados de Galilea Montijo y Raúl Araiza.

Gran pérdida!! El tiempo que compartimos pude constatar el gran hombre bondadoso y buen compañero que eras… Y sobre todo, ese guerrero incansable que llevabas dentro y tu amor a la vida!”, escribió Legarreta.

“Un abrazo a tu familia y seres amados! Mucha fortaleza para seguir adelante! Vuela alto al lado de tu padre, Fer!! Te recordaremos siempre con mucho cariño!! #DescansaEnPaz”, agregó la conductora.

La conductora también escribió un mensaje en el que invitaba a disfrutar de cada día porque los percances pueden llegar de forma inesperada. La reflexión coincide con la repentina muerte del presentador, pues antes de que se anunciara su fallecimiento no se tenían noticias de que tuviera problemas de salud.

Fernando perdió a su padre hace unos días

Cabe recordar que el padre de Fernando perdió la vida el pasado 12 de junio. Por medio de sus redes sociales, el presentador le dedicó unas palabras de despedida. “Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo, ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos”, contó.

“Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas, papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO”, concluyó Fernando.