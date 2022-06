Detalles de la separación: Fernando del Solar pidió pensión alimenticia a Ingrid Coronado

CIUDAD DE MÉXICO.- La relación de Ingrid Coronado y Fernando Solar fue una de las más queridas de la televisión desde que consolidaron su amor a inicios del 2008; sin embargo, pese a que siempre se consideró un amor muy grande, su matrimonio pasó por momentos difíciles que los encaminaron al divorcio.

Partiendo de esto, Ingrid se ganó una gran cantidad de críticas, pues los comentarios daban por hecho que, en los momentos más dicífiles de la lucha contra el cáncer de Fernando Solar, ella lo abandonó.

La conductora ha sido invitada a diversos programas de entrevista donde se le cuestionó los motivos por los que terminó con el ahora fallecido conductor. Una de las incógnitas que rodeó a la pareja fue precisamente quién dejó a quién.

En mayo de 2021, el programa "Venga la alegría" publicó un video donde del Solar habló del divorcio. El actor narró que debido a su enfermedad ya era complicado convivir con su exesposa,

Yo me veía tan mal que ni yo creía en mí, o sea, ya no creía en mi salvación, lo único que quería era de repente salir y morirme".

Fernando fue quien decidió apartarse de Ingrid:

Posteriormente, Solar agregó que para él era importante cerrar los ciclos de un matrimonio en el que ninguno de los dos deseaba estar juntos: "le pedí a mis abogados que iniciara los trámites de divorcio, en uno o dos meses yo ya estaba divorciado".

El 31 de octubre de 2016, "Historias Engarzadas" subió a Youtube una entrevista con Ingrid Coronado, cuando Mónica Garza le pregunta el motivo de su separación, Coronado dijo:

(Me divorcié) porque él me lo pidió. No es fácil llevar una enfermedad, pero ese no era el problema. Había otros factores externos que son los que hacían que la relación entre él y yo fuera complicada y empezaba a ser cada vez más desgastante".