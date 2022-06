Este es el primer regalo de Andrea Legarreta para el bebé de Andy Escalona

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días por medio de una dinámica en el programa ‘Hoy’, se dio a conocer que la conductora Andrea Escalona estaba embarazada y se encontraba muy emocionada por esta nueva etapa de su vida.

La conductora confirmó la noticia al compartir un video en el que compartió su primer ultrasonida y hacía evidente la llegada de un nuevo miembro a la familia, fruto de su relación con Marco.

Por supuesto las felicitaciones no se hicieron esperar por parte de sus compañeros, en especial de Andrea Legarreta con quien ha mantenido una amistad muy cercana y disfrutar momentos juntas fuera de la pantalla.

A través de su cuenta de Instagram Andy Escalona realizó una dinámica con sus seguidores de preguntas y respuestas y muchos de ellos le cuestionaron que si cuales habrían sido los regalos por parte de la conductora.

Mi primer regalo la Legarreta, y esta mantita, porque mi bebé es costeñito” dijo la conductora.

Uno de sus seguidores le cuestionó cuáles consejos le habría dado Andrea Legarreta sobre ser mamá, a lo que ella respondió que de momento ninguno pero que le había hecho dos regalos un muñeco de peluche acompañado de una manta.

Desde que dio la noticia Andy se ha mostrado muy agradecia con su familia y seres queridos por su apoyo, en especial a su mamá, la fallecida productora Magda Rodríguez.

Andy Escalona crítica a Venga la Alegría por copiar reality de Hoy

Los programas matutinos Hoy de Televida y Venga la Alegría de Tv Azteca, son la competencia directa por el rating del público mexicano, sin embargo Hoy lanzó el concurco de baile Las estrellas bailan en Hoy, mientras que el otro programa decidió comenzar con ‘Quiero bailar’.



"A mí la verdad, la idea de que ellos bailen con niños, me parece raro. Respeto, pero televisivamente no me gustó mucho lo que hicieron en este reality, he visto sus tres realitys después de que salió 'Las Estrellas Bailan en Hoy', y los otros dos no me parecieron tan mal, […] tenían buenos momentos, pero es que la verdad no me gusta", dijo Escalona.