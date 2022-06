Toñita está cansada de los jueces de Las estrellas bailan en Hoy y renuncia al programa: "nada les parece"

MÉXICO.- Toñita dio a conocer que ya está cansada de participar en el reality Las estrellas bailan en Hoy, el popular concurso que se realiza en el marco del matutino de Televisa. Por medio de un live en su cuenta de Instagram, la exacadémica dijo que agradece la oportunidad, pero que ya se cansó de recibir críticas injustas.

Por ello, tomó la decisión de renunciar y dijo que los jueces han sido imposibles de complacer por más que ella se esfuerza. La cantante asegura que ya dio todo de sí y que no ve motivos para seguir en el programa.

Mi gente bonita, he decidido retirarme del reality show. Ando lastimada, ando adolorida y por más de que te rompas y hagas las cosas pues no les parece. Sinceramente agradezco mucho, pero ya exploté, ya me tengo que ir, creo que es lo mejor para mí”, comentó.

Explicó que no se considera cobarde por renunciar al programa, pues piensa que el problema es que los jueces no reconocen su esfuerzo. Explicó que los ensayos le causaron problemas físicos por lo que le parece injusto que siga recibiendo comentarios tan negativos.

“No es de cobardes irse en este momento, viendo las críticas de hoy te das cuenta que nosotros con dolor de cuello hicimos las cargadas, no nos rajamos, y aún así no les parece. ¿Para qué continuar en un concurso donde no notan ni tu esfuerzo?”, agregó la exconcursante.

En este sentido, agradeció a los compañeros que la han apoyado durante esta etapa, así como a la producción de Televisa que le abrió las puertas. La originaria de Veracruz también se disculpó con la televisora por retirarse repentinamente.

“Para qué lastimarse si los jueces no lo ven y dicen que uno no le está echando ganas. Siempre he pensado que lastimarse y seguir trabajando vale la pena, pero en esta ocasión no vale la pena. Estoy muy molesta, estoy cansada, estoy agotada”, comentó.

Se despide de su compañero

Finalmente, Toñita le dirigió unas palabras a su compañero de baile, asegurándole que le tiene admiración y respeto y lamentando que la situación llegara a este punto.

“Jorge, eres una persona maravillosa, me has dado apoyo, pero simplemente no quiero, no puedo, no me voy a lastimar más, no voy a joderme el cuello, el hombro. No voy a joderme por querer tratar de verme bien. Tampoco voy a estar haciéndome pasar por algo que no soy. Ya me cansé, ya me harté, no es berrinche, es impotencia”, le dijo.

“La gente que no me quiere que chin** a su madre, a la gente que me mete a tirar hate, no tengo que caerle bien a la gente mediocre. Ya me voy, estoy muy molesta, me siento frustrada, desde el lunes ando mal, no sé si es depresión, pero ahorita mi mente me está afectado”, concluyó.