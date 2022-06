Yahir niega amorío con Toñita: "siempre me agasaja, pero no"

MÉXICO.- Hace unos días Toñita sorprendió al público al afirmar que sostuvo una relación con Yahir durante dos años cuando ambos coincidieron como participantes de La Academia.

Sin embargo, el cantante contradijo estas afirmaciones, asegurando que nunca hubo nada entre ellos. Fue durante un encuentro con las cámaras de Chisme no like que el ahora conductor de La Academia se pronunció sobre lo dicho por Toñita.

No, no, sí lo dijeron, pero no... Yo lo leí, y no […] La Toña y yo siempre llevamos, ya sabes, nos llevamos pesado y siempre me agasaja y todo, pero no, para nada", explicó el cantante.