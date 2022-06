Apio Quijano contra Lola Cortés y la compara con Danna Paola

Ciudad de México.- El cantante Héctor Quijano, conocido también como Apio, continua expresando su descontento contra Lolita Cortés después de que la juega de La Academia infamó el talento de Kabah y aseveró que la única que habría sobresalido de la agrupación habría sido María José.

Durante una entreva con Maxine Woodside, el artista arremetió contra la actriz remarcando que Lola era una persona sin éxitos en el medio artístico.

Mi molestia no fue con base en su crítica hacia que la única talentosa es María José, a mí en realidad no me importa eso, para empezar, siento que si está ahí en un panel de críticos va a criticar a los artistas o a las canciones de los artistas que por algo está cantando la gente y generaciones mucho después. Si María José es la más talentosa o no es la más talentosa, no es lo que me importa a mí, está hablando de Kabah, y de una forma muy despectiva que fue lo que a mí no me pareció, porque Kabah somos 6 integrantes, que hicimos muchos éxitos de nuestra carrera, y si cantamos unos más, otros menos, otros nada, lo que fuera, hicimos una carrera de éxitos”

Expresó el cantante al escuchar las primeras preguntas sobre el tema.

La trayectoria de Lola

Al respecto de la trayectoria de Cortés, Apio subrayó: “para la gente que defiende a Lola o no la conoce tanto, ella no publicó solo un disco, publicó 5, y es una pena que ninguno de esos haya sido ni éxito y ni siquiera se hayan vendido, entonces ya no me pareció que ataque o que haga de una forma ofensiva la declaración con Kabah, cuando hemos logrado algo que ella no pudo”.

Pero no todo terminó ahí, al hablar de su faceta como actriz, el intérprete puntualizó: “Y si nos vamos a la parte teatral, musical, bueno, si estamos hablando de Bianca Marroquín, que está ahora en Broadway, en Chicago, o una carrera completa como Danna Paola que hizo Wicked, pero es una cantante hoy en día activa, me parece que mis respetos, cosa que ellas no lo harían, lo entendería”.

Por último, Apio aseguró que además de lo profesional, también conoce parte de la vida privada de Lolita, por lo que le solicitó no volver a referirse de forma despectiva hacia ningún artista.

“Creo que honor a quien honor merece, y esa es la parte en la que digo ‘es una señora que la conozco, de hace muchos años, hasta iba a mi casa a echar así un tragín, con su pareja de momento’, entonces la conozco bien, conozco su historia bien, conozco de dónde viene, entonces siento que es una mujer que no puede seguir atacando a los artistas, porque no solo me ha atacado a mí, ha atacado a Horacio Villalobos, pero a Yahir, a Flans, y de verdad siento que no está ella en esa postura para hacerlo, si quiere criticar a los alumnos que lo haga de su manera y respetable, pero no a los artistas que si logramos algo que ella no lo logró”, declaró.

La molestia de Apio surgió luego de que Lolita Cortés aseguró que Kabah era un grupo sin talento durante una de las emisiones del reality La Academia.

“Es una canción que le dieron a Kabah…que la única talentosa ha sido María José, era la que hacía el ‘bla bla bla’, la única de Kabah. Eso es todo, o sea no estamos hablando de Queen, de Journey, no señores, Kabah”, expresó la jueza a una participante del programa.