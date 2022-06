Jolette le da la espalda a La Academia y vuelve a una sección en 'Hoy'

Tijuana, Baja California.- Hace diez años atrás, se daría a conocer en todo México el nombre de la concursante de La Academia, Jolette quien lograría obtener hasta 20 millones de votos por sus presentaciones.

La pólemica participante, sería acusada por los críticos de no cantar pero sin duda fue una de las favoritas del público.

Jolette mientras cantaba para este programa de Tv Azteca, aseguró que si bien no salía cantando, podría llegar a ser conductora o actriz.

Jolette cantar o conducir nos dices ¿no? [...] Quiero que nos digas un solo artista en la historia que haya sido gran cantante, gran conductor y gran actor, no lo hay. Jolette por mí has de tu vida lo que quieras, para mí no figuras en La Academia"