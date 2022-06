Toñita critica a Lolita Cortés por tratar "como tonto" a Yahir

MÉXICO.- La Academia 20 años inició hace apenas dos semanas y con pocos días en emisión ya acumula varias polémicas. Una de ellas es la discusión mediática entre Toñita, participante de la primera generación del reality, y la juez de hierro, Lolita Cortés.

Hace unos día, Toñita comentó que la juez no respeta el “teatro del pueblo” a lo que Lolita respondió afirmando que ella también ha trabajado en este ámbito.

El pasado 16 de junio, la veracruzana reveló, por una parte, que nunca recibió una invitación del programa, quienes aseguraron que invitaron a todos los miembros de la primera generación.

Así mismo, señaló que Lolita se expresó de forma despectiva del “teatro del pueblo” y trató “como tonto” a Yahir, quien debuta como conductor en el programa de TV Azteca.

Lolita me dio la razón sin querer porque ella, está grabado todo, dijo que el teatro del pueblo era… dio a entender que era menos. Yo la vi en contra de mi compañero Yahir. [Lo que dije] fue en defensa de mi compañero Yahir, que no se supo defender de una acusación tan fuerte. Lo hizo ver como tonto y eso no me agradó como compañera de él”, expresó.