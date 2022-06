Diana Bracho habla de Silvia Pinal: "Me da pena verla tan acabada"

MÉXICO.- La actriz Diana Bracho hizo un polémico comentario sobre Silvia Pinal, respecto a sus recientes apariciones en el teatro. Bracho recordó los buenos tiempos que pasó trabajando con la diva y señaló que lo que más admira de ella es su vitalidad.

Diana contó que actuó con Silvia en una telenovela de Juan Osorio y relató que ambas estudiaban juntas el guion antes de las grabaciones. Después, contó que Pinal y ella trabajaron en la puesta de escena Amor, dolor y lo que traigo puesto, de Francisco Franco.

En esta obra, Silvia sorprendía siempre a la audiencia con sus pasos de mambo, pues daba toda su energía en el escenario. “Se arrancaba con un mambo, que era de ovación. Nos veíamos como tullidas las otras cuatro y ella con un mambo fantástico. Tiene una vitalidad impresionante Silvia”, comentó.

Le da pena verla "acabada"

Sin embargo, Bracho lamentó las últimas apariciones de Pinal en el escenario, pues le da tristeza verla tan “desmejorada”.

Me da pena verla enferma, me da pena verla acabada, me da pena verla así”, comentó.

Después dio su opinión sobre reconocer las trayectorias de personas mayores, pues reveló que ella prefería premiar a artistas que estuvieran con buena salud, ya que, de otra forma, le parecía triste.

“Siempre que fui presidenta de la Academia dije ‘el Ariel de Oro hay que dárselo a alguien que tenga una trayectoria y pueda recibirlo caminando y que pueda dar las gracias coherentemente’. Darle un premio o un reconocimiento a una persona que ya no habla, que ya no ve, que ya no asunta, a mí me parece muy doloroso”, expresó.