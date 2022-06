Luis Enrique Guzmán relata controversial pelea con amiga de su madre

Ciudad de México.- El hijo de Silvia Pinal se manifestó respeto al clip de audio que se habría filtrado donde supuestamente discute con Mónica Marbán y la enfermera de la primera actriz.

Según Luis Enrique Guzmán, el conflicto inició cuando le dijo a Marbán que habría resuelto junto a Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán que ella ya no se haría cargo de los asuntos del teatro de su madre.

Ella vino a visitar a mi mamá, pero llegó muy agresiva, empujando a quien le abrió la puerta, y me dijo “¿qué?”, así muy retadoramente, le dije no, nada más te vengo avisar que mis hermanas y yo decidimos que te salgas del teatro. (Ella respondió) ‘Ah, pero me liquidan eh’”