Diana Bracho: dura decisión para el momento de su muerte

Ciudad de México.- Diana Bracho confesó en entrevista para el programa Hoy que ya puso su rúbrica en el documento de voluntad anticipada, mismo que evitará que sea sometida a procedimientos médicos para alargar su vida y agonía, si es que se encuentra en una etapa terminal.

El día siguiente que mi marido murió hice mi testamento y firmé el acuerdo para que no te revivan… ¡ay!, ¿cómo se llama?, tiene un nombre… es un documento que es legal en la Ciudad de México nada más, que tú firmas donde dices que no quieres que te resuciten, que no quieres que te den ningún apoyo cuando tengas una enfermedad terminal