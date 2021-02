Ya no soy la de Cuna de lobos: Diana Bracho

Diana Bracho dice que ahora que es una mujer mayor se refugia en su trabajo más que en su físico. El próximo lunes, la primera actriz estrena "¿Qué le pasa a mi familia?", telenovela producida por Juan Osorio y protagonizada también por Eva Cedeño, Mane de la Parra, Emilio Osorio, César Évora, Rafael Inclán, entre otros.

"Yo tenía un poco de miedo de que ya estoy grande, de que ya no soy la de 'Cuna de lobos', pero ahora me refugio en mi trabajo, no en que si estoy bonita o no, o si se me colgó la papada, más bien encuentro el valor de mi trabajo actoral y ha sido fantástico porque ha sido para mí muy importante en esta novela entregarme a esta mujer por completo y preocuparme por sus sentimientos".

Bracho da vida a Luz, madre de tres hijos: Regina, Lalo y Mariano (Eva Cedeño, Emilo Osorio y Gonzalo Peña). Con su trabajo como vendedora de pollos sacó adelante a su familia, sin embargo, para Mariano es una vergüenza, por lo que no duda en humillar a su madre.

Durante la presentación de la telenovela, este jueves, el actor Gonzalo Peña habló de esta situación.

"Creo que no debe ser así, en la vida real mi madre es la persona más importante de mi vida, la que más se ha sacrificado por mí y por mis cinco hermanos, hay que ser más agradecidos y no estoy de acuerdo en el trato de Mariano".

La telenovela se estrenará el próximo lunes en horario de las 20:30 horas, en sustitución de "Vencer el desamor".

Juan Osorio, su productor, agradeció a su familia, hijos, nietos, compañeros de producción y elenco por el cariño recibido cuando tuvo Covid-19, y recalcó el trabajo de la empresa durante la pandemia.

René Casados, Wendy de los Cobos, Julián Gil y Julio Bracho también son parte del elenco.