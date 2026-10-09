Pemex perdería hasta 137 mil millones de pesos en 2027 por refinar petróleo en México en lugar de exportarlo, advierte México Evalúa

Luego de revelarse un desfase diario de 138 mil barriles de petróleo en sus balances de 2026, Pemex aseguró que el volumen no reportado responde a movimientos logísticos internos e inventarios, mientras analistas mantienen alertas por robo y falta de almacenamiento. Foto: Especial (Presidencia/Pemex)

La diferencia entre vender petróleo crudo al extranjero y procesarlo en las refinerías mexicanas podría alcanzar los 17.5 dólares por barril en 2027, según un análisis de México Evalúa que plantea dos alternativas para recuperar esos ingresos.

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos (Pemex) podría dejar de obtener hasta 137 mil millones de pesos durante 2027 si continúa destinando petróleo crudo a la refinación nacional en lugar de exportarlo, de acuerdo con estimaciones del centro de análisis México Evalúa. La cifra representa ingresos potenciales que la empresa podría recuperar mediante cambios en la operación de sus refinerías, aunque no constituye una pérdida contable confirmada ni significa que el dinero ya haya salido de sus finanzas.

El cálculo, difundido por México Evalúa y retomado por Agencia Reforma, parte de información oficial auditada y de los supuestos del Paquete Económico 2027 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La conclusión es que vender determinados barriles de petróleo sin refinarlos generaría mayores ingresos netos que procesarlos en México, por lo que el organismo propone revisar la rentabilidad de la capacidad instalada.

El análisis se incorpora a la discusión sobre el futuro financiero de Pemex, la producción nacional de combustibles y los recursos que el Gobierno federal destina a la empresa. Aunque la refinación permite transformar petróleo en gasolina, diésel y otros productos, el proceso también implica costos de operación que deben considerarse al evaluar sus resultados económicos.

La cuestión, según México Evalúa, no consiste únicamente en cuánto petróleo puede procesar Pemex, sino en cuánto dinero obtiene por cada barril y si esa actividad cubre sus costos.

¿Por qué Pemex ganaría más dinero exportando petróleo que refinándolo?

La diferencia se encuentra en los ingresos que quedan después de considerar los costos de cada actividad.

Cuando Pemex exporta petróleo crudo, recibe ingresos por su venta en el mercado internacional. En cambio, cuando decide refinarlo, debe asumir los gastos necesarios para convertirlo en productos como gasolina y diésel.

Crédito: Especial/Banco digital GH

Aunque los combustibles procesados tienen valor comercial, eso no garantiza que refinarlos resulte más rentable que vender el crudo directamente.

De acuerdo con México Evalúa, durante 2025 existió una diferencia de 21.5 dólares por barril entre ambas alternativas.

Los resultados del análisis fueron los siguientes:

47.7 dólares por barril: renta obtenida mediante la exportación de petróleo crudo.

26.2 dólares por barril: renta generada al procesarlo en las refinerías nacionales.

21.5 dólares por barril: diferencia favorable a la exportación.

153 mil millones de pesos: costo de oportunidad estimado para 2025.

Esto significa que, bajo la metodología del organismo, Pemex habría podido obtener una renta mayor si determinados volúmenes de petróleo se hubieran vendido al exterior en lugar de enviarse a refinación.

La estimación no implica que toda la actividad de refinación haya registrado pérdidas por ese monto, sino que existía una alternativa económicamente más rentable.

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¿De dónde salen los 137 mil millones de pesos que Pemex podría dejar de ganar en 2027?

La proyección para 2027 utiliza los supuestos económicos presentados por la Secretaría de Hacienda para el próximo ejercicio fiscal.

A partir de esas condiciones, México Evalúa calcula que la diferencia de rentabilidad entre exportar y refinar petróleo sería de 17.5 dólares por barril.

Al considerar los volúmenes de procesamiento utilizados en el análisis, esa brecha representaría aproximadamente 137 mil millones de pesos durante el año.

La comparación permite identificar dos momentos:

2025 : diferencia de 21.5 dólares por barril, equivalente a 153 mil millones de pesos anuales.

: diferencia de 21.5 dólares por barril, equivalente a 153 mil millones de pesos anuales. 2027: diferencia proyectada de 17.5 dólares por barril, equivalente a 137 mil millones de pesos anuales.

Aunque la brecha prevista para 2027 sería menor que la calculada para 2025, el organismo considera que seguiría representando un monto relevante para las finanzas de Pemex.

Sin embargo, los 137 mil millones de pesos no son una pérdida definitiva. Se trata de un escenario estimado que depende de factores como los precios internacionales del petróleo, los costos de procesamiento, la utilización de las refinerías y las decisiones operativas de la empresa.

¿Qué es el costo de oportunidad y por qué importa para Pemex?

El costo de oportunidad es el beneficio económico que se deja de obtener cuando se elige una alternativa en lugar de otra.

En el caso de Pemex, significa comparar cuánto dinero puede generar un barril si se vende como petróleo crudo y cuánto produce si se transforma en combustibles.

Por ejemplo, si exportar un barril deja una renta de 47.7 dólares y refinarlo genera 26.2 dólares, la diferencia de 21.5 dólares representa el beneficio adicional que habría ofrecido la exportación, conforme a los datos de 2025.

Pemex | Archivo GH

Esto no equivale necesariamente a perder dinero en efectivo. La empresa puede obtener ingresos de una actividad y, al mismo tiempo, dejar pasar una oportunidad de conseguir un rendimiento mayor mediante otra.

Por eso, México Evalúa plantea que las decisiones sobre refinación deben considerar la rentabilidad y no solamente la cantidad de barriles procesados.

El concepto también permite comprender por qué una refinería puede mantenerse operando y generar productos comercializables sin necesariamente ofrecer el mayor rendimiento económico posible.

¿Qué tendría que hacer Pemex para recuperar parte de esos ingresos?

México Evalúa identifica dos alternativas para reducir el costo de oportunidad de la refinación:

La primera consiste en mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Refinación , de manera que alcance niveles de rendimiento y utilización comparables con los de Deer Park, la refinería ubicada en Texas y propiedad de Pemex.Esto implicaría aprovechar de manera más eficiente las instalaciones y mejorar los resultados económicos del procesamiento de petróleo.

, de manera que alcance niveles de rendimiento y utilización comparables con los de Deer Park, la refinería ubicada en Texas y propiedad de Pemex.Esto implicaría aprovechar de manera más eficiente las instalaciones y mejorar los resultados económicos del procesamiento de petróleo. La segunda alternativa sería reducir la refinación de los barriles que pueden generar mayores ingresos mediante la exportación, además de retirar la capacidad operativa que no alcanza a cubrir sus costos.

El organismo calcula que, por cada 100 mil barriles diarios de capacidad de refinación que se retiren bajo esas condiciones y cuyo crudo se destine a la exportación, Pemex podría obtener alrededor de 7 mil 900 millones de pesos adicionales al año.

La propuesta contempla tanto el ingreso derivado de vender el petróleo como la eliminación de costos asociados a la capacidad de procesamiento retirada.

No obstante, México Evalúa reconoce que las dos alternativas enfrentan dificultades para llevarse a la práctica en las condiciones actuales.

¿La propuesta significa que Pemex debería cerrar sus refinerías?

No necesariamente.

El análisis no plantea eliminar toda la refinación nacional ni abandonar la producción de combustibles. Su objetivo es identificar qué parte de esa actividad puede mantenerse con resultados económicos que justifiquen sus costos.

En ese sentido, México Evalúa explicó:

No implica abandonar la refinación, sino que la capacidad que permanezca cubra su costo”.

La distinción es importante porque disminuir determinados volúmenes de procesamiento no equivale a cerrar automáticamente todas las instalaciones.

También existen decisiones relacionadas con el abastecimiento nacional de combustibles, las importaciones y la política energética que deben considerarse antes de modificar las operaciones.

Por ello, las estimaciones del organismo deben entenderse como una evaluación económica de posibles alternativas y no como un anuncio de cierre de refinerías o una decisión ya tomada por Pemex.

¿Por qué México Evalúa utiliza la refinería Deer Park como referencia?

La refinería Deer Park sirve como punto de comparación para evaluar la operación del sistema de refinación de Pemex en México.

México Evalúa la utiliza como referencia de rendimiento y aprovechamiento de capacidad.

El planteamiento consiste en determinar cuánto podría mejorar el resultado económico de las refinerías mexicanas si alcanzaran parámetros de operación comparables con los de esa instalación.

Sin embargo, utilizar Deer Park como referencia no significa que todas las refinerías puedan replicar automáticamente sus resultados. Cada planta cuenta con características técnicas, costos y condiciones de operación que influyen en su rentabilidad.

En consecuencia, la comparación permite construir un escenario económico, pero no confirma que Pemex pueda alcanzar inmediatamente ese desempeño.

¿Cómo afectarían estos 137 mil millones de pesos a las finanzas públicas de México?

La relevancia de la estimación va más allá de los resultados de una sola actividad de Pemex.

De acuerdo con México Evalúa, recuperar la totalidad del monto proyectado para 2027 tendría un peso considerable frente a distintos indicadores del presupuesto federal.

El organismo señala que los 137 mil millones de pesos representarían:

Más que toda la renta petrolera neta que recibiría el Gobierno federal en 2027, según la estimación citada.

1.7 veces la transferencia prevista para Pemex en el Paquete Económico 2027.

Alrededor del 35% del incremento del balance primario que se requeriría para estabilizar la deuda pública, conforme al cálculo del organismo.

Estas comparaciones muestran la dimensión fiscal de los recursos que podrían recuperarse mediante una operación más rentable.

En paralelo, la Secretaría de Hacienda estableció en el Paquete Económico 2027 una estrategia para continuar reduciendo gradualmente el déficit público y mantener la deuda en una trayectoria sostenible.

Por lo tanto, cualquier mejora en los resultados financieros de Pemex podría contribuir a disminuir sus necesidades de apoyo presupuestario, aunque ese efecto dependería del monto efectivamente recuperado y del destino que se diera a los recursos.

¿Qué puede pasar con Pemex y sus refinerías durante 2027?

El escenario planteado por México Evalúa abre una discusión sobre el equilibrio entre producir combustibles dentro del país y obtener mayores ingresos mediante la venta internacional de petróleo.

Las decisiones que se adopten deberán considerar tanto los costos de refinación como la necesidad de abastecer el mercado nacional.

Por ahora, los 137 mil millones de pesos representan una oportunidad de ingresos estimada y no un ahorro garantizado.

Tampoco existe, a partir de este análisis, una confirmación de que Pemex vaya a retirar capacidad de refinación o modificar su estrategia de exportaciones.

La propia organización reconoce las dificultades para recuperar por completo el monto calculado. Aun así, sostiene que los avances parciales también tendrían efectos financieros.

El punto central para 2027 será determinar si Pemex consigue mejorar el rendimiento de sus refinerías, reducir los costos de procesamiento o ajustar la cantidad de petróleo que destina a cada actividad.

La diferencia entre refinar y exportar seguirá siendo un indicador para evaluar cuánto valor económico obtiene México de su petróleo y qué decisiones pueden fortalecer las finanzas de Pemex.

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