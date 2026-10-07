Mientras Corea del Sur entrega hasta casi 2 millones de pesos a familia de recién nacidos para “impulsar” la natalidad, en México la SCJN incluso tuvo que invalidar una norma que cobraba por registrar bebés

Mientras Corea del Sur apoya con casi 2 millones de pesos a una familia con recién nacidos, en México el IMSS documentó un caso similar sin ayuda económica comparable y la SCJN frenó un cobro por registro de nacimiento. | Foto: Reuters/Presidencia/Especial GH.

Corea del Sur convirtió un nacimiento múltiple en símbolo de esperanza demográfica y lo acompañó con subsidios, vales y apoyos médicos.

El nacimiento de quintillizos suele ser un hecho poco común en cualquier país. Pero cuando ocurre en naciones donde cada vez nacen menos bebés, el caso se vuelve más que una historia médica, también abre una discusión sobre cómo los gobiernos acompañan, apoyan o incluso dificultan los primeros trámites de una nueva vida.

Eso fue lo que pasó en Corea del Sur, donde el nacimiento de cinco bebés en septiembre de 2024 fue recibido como una noticia nacional en medio de una crisis de baja natalidad.

La familia no solo recibió felicitaciones oficiales, sino también un paquete de apoyos públicos que, sumados, superan los 170 millones de wones, equivalentes a cerca de 1.9 millones de pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio actual.

El contraste con México es relevante. En 2019, también nacieron quintillizos en un hospital del IMSS al sur de la Ciudad de México. El caso fue atendido como un embarazo de alta complejidad, con traslado médico, cesárea, cuidados neonatales y hospitalización. Sin embargo, no se documentó un paquete extraordinario de apoyos económicos para la familia.

La comparación ocurre además en un momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó una norma de Coahuila que establecía un cobro de 150 pesos por registrar un nacimiento.

Corea del Sur: cinco bebés en un país donde nacen cada vez menos niños

El caso surcoreano ocurrió el 20 de septiembre de 2024 en el Seoul St. Mary’s Hospital, en Seúl. La madre, Sagong Hye-ran, y el padre, Kim Jun-young, residentes de Dongducheon, provincia de Gyeonggi, recibieron a tres niños y dos niñas.

El hospital y medios coreanos reportaron el caso como el primer nacimiento exitoso de quintillizos concebidos de forma natural en Corea del Sur. La madre había recibido tratamiento de inducción de ovulación, pero no se trató de un embarazo por fecundación artificial.

Los bebés nacieron por cesárea a las 27 semanas de gestación, antes de la fecha prevista, debido a complicaciones del embarazo. Por su condición de prematuros, fueron atendidos en incubadoras y bajo vigilancia especializada.

El 22 de mayo, Yoo Hye-mi, secretaria presidencial principal para la respuesta a la baja natalidad, entregó cartas de felicitación y regalos del presidente Yoon Suk Yeol a Kim Joon-young, padre de cinco gemelos. Oficina presidencial. | Foto: Oficina Presidencial

¿Cuánto apoyo recibió la familia de los quintillizos en Corea del Sur?

La parte más llamativa del caso fue el apoyo económico. De acuerdo con medios coreanos, la familia recibirá más de 170 millones de wones entre apoyos del gobierno central y autoridades locales.

Con un tipo de cambio aproximado de 1 won surcoreano igual a 0.0113 pesos mexicanos, ese monto equivale a alrededor de 1 millón 921 mil pesos mexicanos.

Los apoyos incluyen:

15 millones de wones en incentivos de nacimiento otorgados por la ciudad de Dongducheon, equivalentes a unos 169 mil 500 pesos mexicanos .

. 3.5 millones de wones en apoyo posparto de Dongducheon y la provincia de Gyeonggi, equivalentes a unos 39 mil 550 pesos mexicanos .

de Dongducheon y la provincia de Gyeonggi, equivalentes a unos . 14 millones de wones del programa nacional First Meeting Voucher, un apoyo inicial para productos y necesidades del bebé, equivalente a unos 158 mil 200 pesos mexicanos .

. 85 millones de wones en asignación parental mensual, equivalentes a unos 960 mil 500 pesos mexicanos .

. 47.5 millones de wones en asignación infantil, equivalentes a unos 536 mil 750 pesos mexicanos .

. 5 millones de wones adicionales para gastos médicos y asistencia de cuidado, equivalentes a unos 56 mil 500 pesos mexicanos.

Un nacimiento convertido en símbolo nacional

El nacimiento no fue tratado solo como una historia familiar. La oficina presidencial de Corea del Sur envió una carta de felicitación y regalos para los bebés. También se destacó el trabajo del personal médico que atendió un embarazo de alto riesgo y una cirugía compleja.

Un regalo preparado por el presidente Yoon Suk-yeol. Consiste en cinco colores de ropa de bebé, ideal para 'Pang Pang Ranger', y algas marinas naturales para la pronta recuperación de la madre. Foto: Oficina Presidencial

Meses después, el Seoul St. Mary’s Hospital nombró a los quintillizos como embajadores oficiales del hospital. La institución los presentó como un símbolo de respeto por la vida y de la importancia de la atención médica especializada para embarazos de alto riesgo y recién nacidos prematuros.

México: el caso de los quintillizos nacidos en el IMSS

En México también existe un antecedente reciente. El 22 de marzo de 2019, el IMSS informó el nacimiento de quintillizos en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 4 “Dr. Luis Castelazo Ayala”, al sur de la Ciudad de México.

La madre, originaria de Tierra Blanca, Veracruz, había sido atendida inicialmente en el Hospital General Regional No. 1 de Orizaba. Por la complejidad del embarazo, fue trasladada a la UMAE 4 en la Ciudad de México el 18 de marzo de 2019, donde se decidió practicarle una cesárea.

Los bebés nacieron con 32 semanas de gestación. Eran tres niñas y dos niños. Las niñas pesaron un kilo 300 gramos, un kilo 220 gramos y 965 gramos. Los niños pesaron un kilo 430 gramos y un kilo 420 gramos.

De acuerdo con el IMSS, los cinco bebés se encontraban estables, no requirieron apoyo ventilatorio y fueron atendidos en el área de prematuros y en las Unidades de Cuidados y Terapia Intensivos Neonatales.

El apoyo en México fue médico, no económico

El caso mexicano muestra una diferencia importante. En la información oficial disponible, el apoyo documentado fue la atención médica especializada del IMSS:

Traslado desde Veracruz a la Ciudad de México.

Atención en una unidad de alta especialidad.

Cesárea.

Cuidados neonatales.

Hospitalización.

Sin anuncios de apoyo económico extraordinario para la familia, como bonos de nacimiento, subsidios especiales, vivienda, becas, pañales, despensas o recursos estatales y municipales comparables al caso surcoreano.

Imagen de un quintillizo nacido en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4 “Dr. Luis Castelazo Ayala”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al sur de la Ciudad de México. | Foto: IMSS.

El propio IMSS explicó entonces que este tipo de embarazo se denomina pentacorial-pentaamniótico, porque había cinco placentas y cinco sacos amnióticos. Eso significa que los bebés eran diferentes entre sí, conocidos comúnmente como “cuates”.

La Corte frena cobro por registrar nacimientos en Coahuila

El otro contraste aparece en el terreno legal. En junio de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el cobro de 150 pesos por el registro de nacimiento en Coahuila.

El Pleno invalidó el artículo 67, fracción I, de la Ley de Hacienda para Coahuila, que establecía esa tarifa. El asunto derivó de la Acción de Inconstitucionalidad 27/2026, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra una reforma publicada el 30 de diciembre de 2025 y vigente desde el 1 de enero de 2026.

La Corte consideró que cobrar por registrar un nacimiento contraviene el derecho humano a la identidad, reconocido en la Constitución. También recordó que, desde la reforma constitucional de 2014, las entidades federativas deben exentar el cobro por el registro de nacimiento y por la primera copia certificada del acta.