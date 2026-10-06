Hacienda rechazó que Andy López Beltrán y Amílcar Olán sean investigados tras cuestionamientos

Empresas de Amílcar Olán, amigo del hijo de AMLO, Andy López Beltrán, están en el ojo de la Secretaría de Hacienda. |

La UIF reiteró que no actúa como un órgano de investigación penal autónomo, sino como un ente de asistencia técnica y financiera de la FGR.

MÉXICO. — Ante recientes cuestionamientos por las acusaciones hacia Andrés Manuel López Beltŕan, hijo del ex presidente AMLO, y de su amigo Amílcar Olán, Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, decidió hablar al respecto, según reportó el diario.

Durante su comparecencia en el Senado de la República, el Secretario de Hacienda sostuvo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “no hace excepciones” al momento de abrir investigaciones, aunque descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene ninguna pesquisa para Amílcar Olán ni Andy López Beltrán.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solo actúa como coadyuvante a petición explícita de la Fiscalía General de la República y otras autoridades competentes, por lo que no inicia investigaciones independientes por cuenta propia. Así lo precisó la dependencia tras los cuestionamientos formulados por legisladores en el Senado sobre diversos señalamientos periodísticos.

¿Qué señalamientos se presentaron en el Senado?

Durante la sesión, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Mayuli Latifa Martínez Simón, cuestionó a las autoridades sobre investigaciones a personajes públicos y empresarios:

Acusaciones presentadas: La legisladora hizo referencia a publicaciones periodísticas que señalan la existencia de presuntas redes de tráfico de influencias relacionadas con Andrés López Beltrán y el empresario Amílcar Olán.

La legisladora hizo referencia a publicaciones periodísticas que señalan la existencia de presuntas redes de tráfico de influencias relacionadas con Andrés López Beltrán y el empresario Amílcar Olán. Sectores mencionados: En la intervención se sostuvieron señalamientos por supuestas irregularidades en contratos del Tren Maya, compra de medicamentos para el extinto Insabi, contrataciones en Pemex y temas relacionados con el sector energético.

En la intervención se sostuvieron señalamientos por supuestas irregularidades en contratos del Tren Maya, compra de medicamentos para el extinto Insabi, contrataciones en Pemex y temas relacionados con el sector energético. Monto estimado en la denuncia: La senadora afirmó que los contratos públicos señalados en dichas investigaciones periodísticas sumarían hasta 33 mil 500 millones de pesos.

La senadora afirmó que los contratos públicos señalados en dichas investigaciones periodísticas sumarían hasta 33 mil 500 millones de pesos. Pregunta directa: La legisladora cuestionó de manera expresa si la UIF iniciaría una investigación de oficio sobre los hechos expuestos.

El Senado de la República aprobó la reforma al 123 Constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas de manera gradual hasta 2030 y regula las horas extras semanales. /El Universal

¿Cuál es la respuesta oficial y el alcance legal de la UIF?

Frente a las preguntas formuladas sobre las atribuciones del organismo, la respuesta institucional dejó en claro cuáles son sus límites operativos y legales:

Función coadyuvante: La UIF reiteró que no actúa como un órgano de investigación penal autónomo, sino como un ente de asistencia técnica y financiera.

La UIF reiteró que no actúa como un órgano de investigación penal autónomo, sino como un ente de asistencia técnica y financiera. Sujeta a requerimiento oficial: La Unidad no establece excepciones en sus procedimientos, pero su actuación está estrictamente guiada por las solicitudes formales que le realicen la Fiscalía y las entidades facultadas para requerir su apoyo.

La Unidad no establece excepciones en sus procedimientos, pero su actuación está estrictamente guiada por las solicitudes formales que le realicen la Fiscalía y las entidades facultadas para requerir su apoyo. Estatus de las investigaciones: Se informó que la dependencia mantiene sus expedientes documentados, pero aclaró que al no existir un requerimiento o investigación formal abierta por parte de la Fiscalía en ese sentido, la UIF no está realizando indagatorias independientes.

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Amílcar Olán rentó al Poder Judicial un inmueble utilizado por tribunales laborales en Villahermosa. Foto: Especial

¿Cómo funciona la Unidad de Inteligencia Financiera y cuándo puede investigar?

Para comprender el alcance de estas declaraciones, es importante conocer las dudas habituales sobre las funciones de la UIF en el marco legal mexicano:

¿La UIF puede investigar a cualquier persona por decisión propia? No. La UIF rastrea movimientos financieros sospechosos dentro del sistema bancario, pero para judicializar o integrar un caso de presunta corrupción requiere trabajar en coordinación con las autoridades ministeriales (como la Fiscalía General de la República). ¿Qué se necesita para que la UIF congele cuentas o entregue información? Se requiere la solicitud de una autoridad competente o la detección de alertas automatizadas dentro del sistema financiero que deban ser remitidas a la Fiscalía para que esta determine si existe la comisión de un delito. ¿Un señalamiento periodístico o político inicia automáticamente un expediente penal? Las investigaciones periodísticas sirven frecuentemente como insumo o antecedente, pero legalmente se requiere una denuncia formal ante el Ministerio Público para que este inicie la carpeta de investigación e inste la intervención de la UIF.

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