Peso mexicano pierde terreno frente al dólar tras cuatro días de ganancias y así cotiza el tipo de cambio este viernes 9 de octubre

El dólar gana terreno frente al peso mexicano y rompe su racha de cuatro días de ganancias, aunque retrocede a nivel internacional ante las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal.

MÉXICO.- El precio del dólar hoy, viernes 9 de octubre de 2026, se ubica en 18.20 pesos mexicanos por unidad, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia del Banco de México (Banxico). La cotización llega después de una sesión marcada por movimientos en el mercado cambiario y la atención de los inversionistas a las decisiones de política monetaria.

El peso mexicano perdió terreno frente al dólar durante el jueves, cuando el tipo de cambio fluctuó entre 17.95 y 18.22 pesos por unidad, poniendo fin a una racha de cuatro días consecutivos de ganancias para la moneda nacional. El movimiento ocurrió tras la publicación de las minutas de Banxico correspondientes a la decisión del 24 de septiembre, que influyeron en el comportamiento del mercado.

En el panorama internacional, el dólar retrocede este viernes, mientras el oro registra un aumento superior al 1% y los precios del petróleo disminuyen, según Reuters. Los mercados evalúan los próximos movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en materia de tasas de interés, en medio de una menor preocupación por posibles interrupciones del suministro de crudo en Medio Oriente.

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¿Cuál es el tipo de cambio promedio hoy?

Foto: Border Zoom

El tipo de cambio promedio del dólar en ventanilla este viernes es el siguiente:

1 dólar = 18.09 pesos mexicanos

Compra: 17.83

17.83 Venta: 18.35

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Tipo de cambio hoy en los principales bancos de México

Durante este día, las instituciones financieras reportan los siguientes precios del dólar en México:

Afirme

Compra: 17.20

Venta: 18.80

Banco Azteca

Compra: 17.15

Venta: 18.74

Imagen de archivo. Un tablero que muestra los tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense se muestra afuera de una casa de cambio, en Ciudad de México, México. 4 de marzo de 2025. | Crédito: REUTERS/Raquel Cunha (Raquel Cunha/REUTERS)

Banorte

Compra: 16.95

Venta: 18.60

BBVA

Compra: 17.33

Venta: 18.47

Banamex

Compra: 17.65

Venta: 18.67

Diario Oficial de la Federación (DOF)

18.11

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