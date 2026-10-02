Tras rechazar propuesta de Irán para acabar la guerra, Estados Unidos despliega a miles de militares y un tercer grupo de portaaviones en Medio Oriente mientras el conflicto entra a su octavo mes

Estados Unidos envió un tercer grupo de ataque de portaaviones hacia aguas de Medio Oriente cercanas a Irán. | Crédito: U.S. Central Command (@CENTCOM)

El despliegue podría sumar entre 9 mil y 10 mil efectivos a las fuerzas estadounidenses en la región.

Estados Unidos está enviando un tercer grupo de ataque de portaaviones hacia aguas de Medio Oriente cercanas a Irán, mientras la guerra entra en su octavo mes y Washington y Teherán mantienen abiertas tanto las opciones militares como las negociaciones diplomáticas.

El movimiento incluye al USS Theodore Roosevelt y al USS Makin Island, además de miles de militares que se incorporarán a las fuerzas estadounidenses ya desplegadas en la región.

De acuerdo con información de Al Jazeera y CBS News, un funcionario estadounidense confirmó el desplazamiento de ambos grupos navales.

¿Qué está enviando Estados Unidos a Medio Oriente?

El USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group salió el domingo de su base en San Diego, California, con destino a la región, según el funcionario estadounidense citado por Al Jazeera.

Un día después comenzó el desplazamiento del Makin Island Marine Expeditionary Unit, que transporta a más de 2 mil Marines.

El despliegue también contempla aviones de combate F-35.

The Wall Street Journal, citado por Al Jazeera, calculó que el movimiento naval podría representar entre 9 mil y 10 mil militares adicionales en total, incluidos marineros y Marines asignados al grupo de ataque del portaaviones y a otros buques.

CBS News, por su parte, informó que cuando ambos grupos lleguen a Medio Oriente Estados Unidos podría contar con alrededor de 20 mil efectivos distribuidos entre tres grupos de portaaviones en la región.

¿Por qué Estados Unidos mantiene las fuerzas en la región?

Los militares y recursos estadounidenses han estado presentes en bases de Medio Oriente durante décadas.

En este caso, fuentes citadas por Al Jazeera dentro del Pentágono y la Casa Blanca indicaron que el objetivo es mantener las opciones militares “sobre la mesa” para el presidente Donald Trump, independientemente de cómo avancen las negociaciones con Irán.

El Pentágono no contempla actualmente retirar activos militares de la región incluso si se alcanza un acuerdo con Teherán.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que las fuerzas están “listas para actuar” si Trump ordena nuevos ataques.

¿Trump podría ordenar nuevos ataques contra Irán?

La posibilidad de nuevas acciones militares también fue mencionada por Trump en una entrevista con la revista Time publicada el jueves.

El presidente estadounidense señaló que es “posible” que aumente los bombardeos contra Irán después de las elecciones legislativas de noviembre.

CBS News también reportó que Trump afirmó el jueves que está garantizando que Irán será “terminado muy rápidamente” y sostuvo que la dirigencia iraní está “lista para rendirse”.

Además, dijo que considera que Estados Unidos ganará la guerra de siete meses “justo después de las elecciones”, si no ocurre antes de los comicios de noviembre.

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¿El despliegue militar podría estar relacionado con las negociaciones?

El movimiento de fuerzas estadounidenses ocurre mientras existen contactos y propuestas relacionadas con un posible acuerdo.

Algunos analistas citados por Al Jazeera consideran que el envío de más tropas podría formar parte de una estrategia de negociación de Washington frente a Irán.

La concentración militar permitiría al gobierno estadounidense mantener abiertas distintas opciones mientras se discuten las condiciones para una posible salida diplomática.

Sin embargo, el despliegue ocurre en paralelo con el rechazo estadounidense a una propuesta reciente de Irán.

¿Qué propuso Irán sobre el estrecho de Ormuz?

La semana pasada, Irán presentó una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días, aunque condicionada al cumplimiento de varias exigencias por parte de Estados Unidos.

Entre las condiciones planteadas estaban:

El levantamiento de sanciones.

El descongelamiento de activos iraníes.

Una garantía de que terminarían los ataques.

Sin embargo, la administración Trump rechazó la propuesta.

De acuerdo con los analistas citados por Al Jazeera, Estados Unidos busca que otros asuntos también formen parte de cualquier acuerdo, entre ellos el programa nuclear de Irán.

Trump confirmó en su entrevista con Time que rechazó la última propuesta de alto el fuego presentada por Irán porque contenía “cosas” que, según dijo, no habría aprobado antes y tampoco aprobaría ahora.

¿Qué puede ocurrir en las próximas semanas?

Por ahora, la información proporcionada muestra que Estados Unidos mantiene abiertas distintas posibilidades mientras continúa la guerra.

El desplazamiento del USS Theodore Roosevelt y del USS Makin Island, la llegada de miles de militares adicionales y la permanencia de otros recursos estadounidenses en Medio Oriente aumentarán la presencia militar estadounidense cerca de Irán.

El siguiente punto clave será determinar si el incremento de fuerzas se mantiene como una herramienta de presión y negociación o si el gobierno estadounidense decide utilizar las opciones militares que, según fuentes citadas por Al Jazeera, busca mantener “sobre la mesa”.

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