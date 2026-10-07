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Capturan a un presunto halcón en Ajo, Arizona, con apoyo de helicópteros Black Hawk y AStar de la Patrulla Fronteriza

El operativo aéreo y terrestre del 4 de septiembre incluyó cinco agentes tácticos y aeronaves MQ-9; el detenido vestía camuflaje y fue puesto a disposición de las autoridades federales.

Capturan a un presunto halcón en Ajo, Arizona, con apoyo de helicópteros Black Hawk y AStar de la Patrulla Fronteriza

El operativo se realizó el 4 de septiembre cerca de Ajo, Arizona. | Crédito: Especial

NOGALES.- Aproximadamente a 60 kilómetros al norte de Sonoyta, cerca de Ajo, Arizona, elementos de la Patrulla Fronteriza desplegaron un operativo aéreo y terrestre para capturar a un presunto “halcón”, persona dedicada a proporcionar información que facilita el tráfico de personas y narcóticos en Estados Unidos; informó la Oficina de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson.

El operativo del 4 de septiembre con aeronaves MQ-9

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el operativo, que implicó el uso de helicópteros H125 AStar y H60 Black Hawk de la División Aérea de Tucson, se realizó el 4 de septiembre, cuando personal de reconocimiento de la Patrulla Fronteriza y tripulaciones de aeronaves MQ-9 del Centro Nacional de Operaciones de Seguridad Aérea en Sierra Vista observaron a un presunto explorador cerca de Ajo.

Con el apoyo de 5 agentes terrestres del Destacamento de Operaciones Especiales y la Unidad de Búsqueda, Trauma y Rescate de la Patrulla Fronteriza y las tripulaciones de los helicópteros H125 AStar y H60 Black Hawk de la División Aérea de Tucson, se puso en marcha el operativo.

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La declaración del jefe interino

Henry N. Laxdal, jefe interino de la Patrulla de Carreteras, señaló que la tripulación del helicóptero Black Hawk desplegó a los agentes tácticos en el punto de reconocimiento mediante una técnica de descenso rápido con cuerda por lo que se pudo capturar sin problema al “halcón” de identidad y nacionalidad no revelada.

Esta exitosa operación pone de manifiesto la perfecta integración de nuestros recursos aéreos, tecnología de vigilancia y agentes terrestres especializados. Al combinar estas capacidades, podemos localizar y arrestar rápidamente a las personas que intentan facilitar actividades ilegales en nuestras zonas desérticas más remotas”, expresó Laxdal.

El explorador, de entre 30 y 40 años de edad, quien se encontraba con vestimenta de camuflaje, fue puesto a disposición de las autoridades federales, quienes determinarán su situación legal.

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