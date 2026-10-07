Capturan a un presunto halcón en Ajo, Arizona, con apoyo de helicópteros Black Hawk y AStar de la Patrulla Fronteriza

El operativo aéreo y terrestre del 4 de septiembre incluyó cinco agentes tácticos y aeronaves MQ-9; el detenido vestía camuflaje y fue puesto a disposición de las autoridades federales.

NOGALES.- Aproximadamente a 60 kilómetros al norte de Sonoyta, cerca de Ajo, Arizona, elementos de la Patrulla Fronteriza desplegaron un operativo aéreo y terrestre para capturar a un presunto “halcón”, persona dedicada a proporcionar información que facilita el tráfico de personas y narcóticos en Estados Unidos; informó la Oficina de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson.

El operativo del 4 de septiembre con aeronaves MQ-9

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el operativo, que implicó el uso de helicópteros H125 AStar y H60 Black Hawk de la División Aérea de Tucson, se realizó el 4 de septiembre, cuando personal de reconocimiento de la Patrulla Fronteriza y tripulaciones de aeronaves MQ-9 del Centro Nacional de Operaciones de Seguridad Aérea en Sierra Vista observaron a un presunto explorador cerca de Ajo.

Con el apoyo de 5 agentes terrestres del Destacamento de Operaciones Especiales y la Unidad de Búsqueda, Trauma y Rescate de la Patrulla Fronteriza y las tripulaciones de los helicópteros H125 AStar y H60 Black Hawk de la División Aérea de Tucson, se puso en marcha el operativo.

La declaración del jefe interino

Henry N. Laxdal, jefe interino de la Patrulla de Carreteras, señaló que la tripulación del helicóptero Black Hawk desplegó a los agentes tácticos en el punto de reconocimiento mediante una técnica de descenso rápido con cuerda por lo que se pudo capturar sin problema al “halcón” de identidad y nacionalidad no revelada.

Esta exitosa operación pone de manifiesto la perfecta integración de nuestros recursos aéreos, tecnología de vigilancia y agentes terrestres especializados. Al combinar estas capacidades, podemos localizar y arrestar rápidamente a las personas que intentan facilitar actividades ilegales en nuestras zonas desérticas más remotas”, expresó Laxdal.

El explorador, de entre 30 y 40 años de edad, quien se encontraba con vestimenta de camuflaje, fue puesto a disposición de las autoridades federales, quienes determinarán su situación legal.

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