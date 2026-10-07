Por primera vez en más de 20 años, Estados Unidos rechaza renovar permisos a Humane Borders para colocar agua en el desierto del Organ Pipe Cactus junto a Sonora, zona crítica en la ruta de migrantes

El permiso expiró el 30 de septiembre y no fue renovado. | Foto: Especial

La organización sin fines de lucro recibió la notificación el 28 de septiembre; el permiso expiró el 30 de septiembre y representaba el 30% de sus estaciones en la franja fronteriza.

NOGALES.- El Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos (NPS, por sus siglas en inglés), rechazó la renovación de permisos para mantener estaciones o barriles con agua potable en la zona sur del “Organ Pipe Cactus National”, que comparte forntera con México, específicamente con Sonoyta y otras partes del desierto de Sonora.

La notificación del 28 de septiembre y el permiso vencido

De acuerdo con la organización estadounidense sin fines de lucro “Humane Borders”, quienes desde el 2001 habían conseguido permisos para colocar barriles con agua potable en el desierto, fueron notificados el 28 de septiembre por la oficina del superintendente Raquel Montez que no se renovaría el permiso que expiró el 30 de septiembre del año en curso.

La organización, que por más de 20 años habría colocado barriles con agua potable en diferentes puntos del desierto, señaló que el agua no solamemte estaba destinada a inmigrantes, ya que también podían hidratarse excursionistas, cazadores e incluso agentes de la Patrulla Fronteriza.

El argumento del NPS sobre la falsa sensación de seguridad

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos argumentó que las estaciones de agua potable en el desierto pueden incentivar a los migrantes a internarse más profundamente en terreno peligroso, generando una falsa sensación de seguridad para las personas que caminan por el desierto.

Además de lo anterior, se reveló que dichas estaciones no colaboran con las estrategias de seguridad nacional que implementa el Parque Nacional y agencias federales como la Patrulla Fronteriza en reforzar la seguridad de la frontera.

Las estaciones de agua potable de Humane Borders representan aproximadamente el 30% en la franja fronteriza. | Foto: Especial

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El rechazo de Humane Borders a la decisión

Por último, la dirección de la organización sin fines de lucro Humane Borders dijo que sus estaciones de agua potable representan aproximadamente el 30% de las estaciones que normalmente operan bajo permisos en la franja fronteriza.

Debido a lo anterior, rechazaron la desición del NPS argumentando que las estaciones de agua potable no provocan que las personas se internen en el desierto, sino que se colocan precisamente en sitios donde previamente se han registrado muertes.

¿Qué es “Humane Borders”?

De acuerdo con su sitio oficial, Humane Borders es una organización sin fines de lucro fundada en el año 2000 que trabaja para salvar vidas en el desierto de Sonora mediante una red de estaciones de agua ubicadas en rutas utilizadas por personas migrantes que realizan el trayecto a pie hacia Estados Unidos.

Su misión es contribuir a transformar la frontera en un espacio de dignidad, justicia, equidad, esperanza y entendimiento humano, ofreciendo agua a cualquier persona que la necesite, incluidos migrantes, excursionistas, conductores todoterreno y agentes de la Patrulla Fronteriza.

Además, desarrolla actividades educativas y de investigación sobre las muertes de migrantes en la región y promueve la participación de estudiantes, investigadores y periodistas en el conocimiento de la situación fronteriza.

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