Activistas inician búsqueda masiva de migrantes en el desierto fronterizo de Baja California, Sonora y Texas

Castro destacó que los recorridos tienen como propósito localizar tanto a personas con vida como restos humanos de quienes no lograron completar su trayecto hacia Estados Unidos. Foto: Archivos.

Activistas recorrerán zonas desérticas de Baja California, Sonora y Texas para localizar a migrantes que quedaron varados durante su intento de llegar a Estados Unidos.

Tijuana, B.C.- Activistas recorrerán durante este fin de semana zonas desérticas de Baja California, Sonora y Texas que colindan con Estados Unidos, en busca de mujeres y hombres migrantes que intentaron llegar a ese país y que quedaron varados, algunos de ellos sin vida.

Hugo Castro, fundador de SOS Migrantes, informó que la jornada comenzará este viernes y concluirá el domingo, en coordinación con la asociación Águilas del Desierto, especializada en la localización de personas en territorios de difícil acceso, además de otras organizaciones civiles.

Explicó que durante las temporadas de altas temperaturas algunas personas migrantes se aventuran a cruzar el desierto, donde pueden perder la señal de sus teléfonos, el rumbo o incluso la consciencia debido a las condiciones del terreno y el calor.

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Buscan localizar a migrantes con vida y restos humanos

Castro destacó que los recorridos tienen como propósito localizar tanto a personas con vida como restos humanos de quienes no lograron completar su trayecto hacia Estados Unidos.

En caso de encontrar a algún migrante o un cuerpo, los activistas darán aviso a agentes de la Patrulla Fronteriza para que se establezca comunicación con el Gobierno de México y se realicen las gestiones correspondientes para su repatriación, o con las autoridades del país de origen.