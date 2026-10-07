Activistas denuncian que la Patrulla Fronteriza entró sin presentar una orden judicial al campamento que protegía al álamo “La Abuela” en Lochiel, Arizona, antes de su derribo para construir un segundo muro fronterizo

Activistas denunciaron que agentes de la Patrulla Fronteriza les impidieron acercarse al álamo “La Abuela” antes de su derribo en Lochiel. FOTO: CORTESÍA

Al menos 12 personas fueron detenidas y algunos activistas requirieron atención médica tras las presuntas agresiones durante el operativo del 5 de octubre.

LOCHIEL, Arizona.— Activistas que defendían al álamo “La Abuela” denunciaron que elementos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ingresaron por la fuerza a una propiedad privada, sin presentar una orden judicial, y destruyeron tiendas de campaña durante el operativo del 5 de octubre en Lochiel.

La asociación sin fines de lucro Sonoran Desert informó que al menos 12 personas fueron detenidas y que algunos defensores del árbol requirieron atención médica por presuntas agresiones de los agentes. El operativo ocurrió antes de que trabajadores de una empresa contratista derribaran el álamo, ubicado en el trazado de un segundo muro fronterizo.

¿QUÉ DENUNCIAN LOS ACTIVISTAS EN LOCHIEL?

De acuerdo con Sonoran Desert, más de 50 elementos de la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, conocida como Bortac, habrían formado un cerco para impedir que los activistas se acercaran al árbol.

Los defensores sostienen que, alrededor de las 6:30 horas, los oficiales ingresaron al sitio donde se encontraba el campamento y los obligaron a alejarse del álamo mientras participaban en una ceremonia al amanecer.

Según su versión, los agentes no presentaron una orden judicial y comenzaron a destruir las tiendas de campaña.

REPORTAN DETENCIONES Y PERSONAS LESIONADAS

Los activistas informaron que por lo menos 12 personas fueron detenidas durante la intervención.

El reporte de Sonoran Desert señala que algunos participantes fueron empujados contra una cerca de alambre de púas, por lo que necesitaron atención médica debido a las lesiones.

La organización también denunció que otros defensores de la tierra fueron pisoteados en el cuello. Estos señalamientos corresponden a la versión de los activistas; el material proporcionado no incluye una respuesta de la Patrulla Fronteriza.

EL ÁLAMO “LA ABUELA” FUE DERRIBADO TRAS LA INTERVENCIÓN

Después de que los oficiales retiraron a los defensores del árbol, trabajadores de la empresa contratista realizaron cortes al tronco y utilizaron maquinaria pesada para derribar el álamo “La Abuela” el 5 de octubre.

El campamento había sido instalado el 29 de julio para impedir la tala del árbol, que se encontraba en el trazado del segundo muro fronterizo propuesto por las autoridades estadounidenses.

Según Sonoran Desert, los activistas mantuvieron la defensa del álamo durante 71 días.