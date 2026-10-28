Activistas estadounidenses preparan nuevo campamento contra muro fronterizo

La carta dirigida al público en general compartida por los activistas, señala que la frontera entre Estados Unidos y México ha sido objeto de una creciente militarización.

ARIZONA. — Aunque los activustas estadounidenses que paralizaron la construcción del muro fronterizo en Lochiel, Arizona por 75 días no han definido el lugar exacto en el que se instalará un nuevo campamento como protesta a las acciones del gobierno federal de Estados Unidos en la frontera sur, se confirmó un nuevo campamento del 11 al 17 de noviembre.

El equipo de comunicación del grupo de activistas estadounidenses procedentes de distitas ciudades de los Estados Unidos, informó que ya se definieron las fechas para un nuevo campamento para el mes de noviembre.

Después de haber estado por 75 dias luchando por mantener con vida a los álamos de Lochiel, los cuales, fueron derribados recientemente por los contratistas que realizan los trabajos de construcción del muro fronterizo, los activistas buscan proteger los corredores de fauna, preservar la vida de la flora y protestar contra la dureza contra la población migrante.

El colectivo, a través de las cuentas en redes sociales de sus líderes, invitan a la comunidad estadounidense a unirse a las protestas y/o a apoyar económicamente a la causa, ya que se requiere desarrollar la infraestructura del campamento y garantizar el bienestar y la comodidad de quienes participen.

La carta dirigida al público en general compartida por los activistas, señala que la frontera entre Estados Unidos y México ha sido objeto de una creciente militarización y brutalidad en las medidas de control, las cuáles, se han vuelto cada vez más extrema.

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“El régimen actual está arrasando diversos ecosistemas, convirtiéndolos en franjas de tierra estériles flanqueadas por acero y hormigón, controladas mediante tecnología de vigilancia y armas de guerra. Esto no puede continuar.

“Para continuar con esta labor, organizaremos un campamento de acción. Ofreceremos una semana de talleres, debates y oportunidades para participar en la lucha por detener el muro fronterizo y evitar la desolación que se inflige tanto a las personas como a la tierra”, señala el escrito.

Aunque de manera oficial no se ha dado a conocer el lugar en el que se instalará el campamento, se reveló que el grupo de acrivistas busca proteger los saguaros y plantas del surponiente de Arizona.