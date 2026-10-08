Aumentan las tensiones entre Patrulla Fronteriza y activistas en Lochiel

Activistas protestan en Lochiel contra la construcción del muro fronterizo y buscan evitar que otro árbol sea derribado. Foto: @tierralibre_noborders

Tras el derribo del árbol conocido como “La Abuela”, activistas buscan impedir que otro álamo sea talado, mientras denuncian detenciones y agresiones durante las protestas.

NOGALES.- Desde un llamado a la comunidad estadounidense de sumarse a los esfuerzos de frenar la construcción del muro fronterizo, hasta arrestos y presuntos actos de intimidación y agresión de parte de oficiales de la Patrulla Fronteriza en contra de activistas que permanecen en el área de Lochiel, provocan un aumento en las tensiones entre autoridades y manifestantes en dicha región.

La organización sin fines de lucro Sonoran Desert informó que después de derribar el árbol “La Abuela”, para la construcción del muro fronterizo, uno de los activistas se encadenó a maquinaria pesada de la empresa contratista que trabaja en la zona, lo que incrementó las tensiones con las autoridades federales.

De acuerdo con el comunicado de Sonoran Desert, aproximadamente a las 16:30 horas del 7 de octubre, agentes de la Patrulla Fronteriza agredieron al activista con técnicas de sometimiento físico, gas pimienta y armas de fuego durante el operativo.

Además de lo anterior, la organización sin fines de lucro reveló que los oficiales de la Patrulla Fronteriza realizaron más de 25 detenciones y multas durante los dos días anteriores, de los cuales, cinco manifestantes fueron liberados después de permanecer aproximadamente 24 horas bajo custodia federal.

Derivado de los hechos recientes, los activistas estadounidenses han convocado la participación de más defensores de la naturaleza para concentrarse en Lochiel, para defender un álamo más que se encuentra del lado mexicano, el cual también tendría que ser derribado para continuar con la construcción del muro fronterizo.

Hasta el momento, la Patrulla Fronteriza y la empresa contratista “Fisher Sand and Gravel” (empresa que realiza trabajos de construcción del muro), no han emitido ningún comunicado al respecto de la situación en Lochiel.

PARA SABER...

Los activistas estadounidenses ahora buscan defender la vida de un árbol que se encuentra en gran parte del lado mexicano, el cual también sería derribado.