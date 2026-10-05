Derriban el útlimo álamo “La Abuela”, de 200 años de antigüedad, para continuar el muro fronterizo en la zona de Lochiel de Arizona; activistas fueron rodeados durante una ceremonia

El árbol tenía más de 200 años y era cuidado por activistas desde el 29 de julio. | Crédito: Manuel Jiménez

Activistas que cuidaban el árbol desde el 29 de julio fueron rodeados durante su ceremonia de amanecer; temen que también derriben el álamo que comparte terreno con México.

SANTA CRUZ.- Agentes de la Patrulla Fronteriza aprovecharon una ceremonia de amanecer que tenían los activistas estadounidenses que cuidaban el último álamo “La abuela” en la zona de Lochiel, para rodear a las personas y derribar este 5 de octubre el árbol de más de 200 años de vida, para continuar con la construcción del doble muro fronterizo en la zona.

El derribo por contratistas con apoyo de la Patrulla Fronteriza

El ancestral árbol que era cuidado día y noche por activistas estadounidenses desde el 29 de julio fue derribado esta mañana por trabajadores de la empresa contratista que realiza los trabajos de construcción del muro fronterizo con ayuda de elementos de la Patrulla Fronteriza.

Las acciones de los activistas habían logrado detener la construcción del muro fornterizo en una zona fundamental que proporciona refugio a aves y otras especies de la fauna; sin embargo, tras la implementación de una estrategia de la Patrulla Fronteriza, el árbol en el que se mantenía una persona en custodia la mayor parte del tiempo cayó.

La ceremonia de amanecer aprovechada por los agentes

Los informes proporcionados por los mismos activistas establecen que alrededor de las 06:30 horas del 5 de octubre, los activistas que acampan en el lugar se reunieron para una ceremonia de amanecer, lo que fue aprovechado por los agentes, quienes los rodearon y les impidieron regresar al árbol.

Fue en ese momento que los trabajadores de la empresa contratista que construye el muro aprovecharon para derribar el álamo que tenía más de 200 años de vida, lo que causó un impacto emocional en quienes habían dedicado su tiempo en proteger a “La Abuela”.

La advertencia sobre el álamo que comparte terreno con México

De acuerdo con Erick Meza, coordinador para Sierra Club en el sur de Arizona, los contratistas también pretenden derribar el álamo que se encuentra compartiendo terreno con México, donde se encuentran también elementos de la Policía Estatal custodiando la zona.

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