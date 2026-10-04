El arco marino Hōlei, formado hace unos 550 años, de Hawái colapsó tras años de grietas e inestabilidad y cayó al Pacífico mientras el parque permanecía cerrado por la tormenta tropical Nolo

El arco marino Hōlei, una formación de roca volcánica de unos 27.4 metros de altura colapsó y cayó al océano Pacífico. | Crédito: National Park Service/Janice Wei

La formación volcánica de 27.4 metros desapareció entre el 23 y el 27 de septiembre en el Parque Nacional de los Volcanes.

El arco marino Hōlei, una formación de roca volcánica de unos 27.4 metros de altura ubicada en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, colapsó y cayó al océano Pacífico entre el 23 y el 27 de septiembre de 2026.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS) informó que la estructura, conocida por ser uno de los puntos más fotografiados de esta zona de la isla de Hawái, ya no se encuentra en pie.

De acuerdo con el comunicado oficial del National Park Service, el arco todavía permanecía visible el miércoles 23 de septiembre, pero había desaparecido para la noche del domingo 27.

¿Qué pasó con el arco marino Hōlei?

El Hōlei Sea Arch era una formación natural que se extendía desde un acantilado volcánico hacia el océano Pacífico, en una zona remota de la costa del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

El NPS confirmó que el arco, de aproximadamente 90 pies o 27.4 metros de altura, colapsó entre el 23 y el 27 de septiembre.

La estructura se había formado hace aproximadamente 550 años, de acuerdo con la información difundida por la BBC, y durante décadas fue un punto de interés para quienes recorrían la zona.

El parque informó que se trata de un proceso natural relacionado con la transformación constante de la costa.

La línea costera que flanquea el arco marino ha mostrado signos de inestabilidad durante años”, señaló el NPS.

La caída representa, de acuerdo con el propio Servicio de Parques Nacionales, “la última transformación del litoral remoto y escarpado del parque”.

¿Cuándo desapareció el arco de Hōlei?

El momento exacto del colapso todavía no se conoce.

Las autoridades establecieron una ventana de tiempo a partir de las observaciones disponibles:

23 de septiembre: el arco todavía permanecía en pie.

el arco todavía permanecía en pie. 27 de septiembre: para la noche de ese día, la estructura ya había desaparecido.

para la noche de ese día, la estructura ya había desaparecido. Fin de semana del 27 de septiembre: el parque estuvo temporalmente cerrado debido a la tormenta tropical Nolo.

Por esta razón, el NPS considera posible que el derrumbe haya ocurrido durante el periodo en que el parque permaneció cerrado.

¿Por qué se derrumbó el arco marino?

La formación llevaba años mostrando señales de deterioro e inestabilidad.

Los acantilados de la zona fueron afectados por los terremotos registrados durante la erupción del Kīlauea en 2018 y el posterior colapso de la cima del volcán. Estos movimientos dañaron sectores cercanos al arco y contribuyeron a modificar las condiciones de la costa.

Sin embargo, el deterioro se hizo evidente durante varios años y no fue consecuencia de un solo evento.

En enero de 2020 aparecieron nuevas grietas e indicios de inestabilidad en los acantilados. Como medida de seguridad, el parque cerró entonces el área original desde la que los visitantes observaban el arco.

Meses después, en marzo de 2020, las autoridades habilitaron un nuevo punto de observación situado más lejos del borde del acantilado.

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Las olas también habían modificado la estructura

La erosión y la fuerza del oleaje fueron otros factores que habían cambiado progresivamente la formación.

En 2020, las olas provocadas por la tormenta tropical Darby desprendieron una parte de la roca ubicada en la zona inferior del arco.

El episodio mostró que la estructura continuaba transformándose y que su permanencia no estaba garantizada.

De hecho, el NPS había advertido en 2021 sobre el futuro de la formación.

Esta formación es hermosa, pero temporal, y tiene una vida útil limitada”, señaló entonces el Servicio de Parques Nacionales.

La institución también explicó en aquella ocasión que el arco eventualmente se desmoronaría hacia el mar, mientras que otros arcos podrían aparecer conforme el acantilado continúe retrocediendo tierra adentro.

¿Dónde estaba el arco marino Hōlei?

El arco marino Hōlei se encontraba al final de Chain of Craters Road (Camino de cadena de cráteres), dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, en la isla de Hawái, conocida también como la Isla Grande.

La zona forma parte de una costa volcánica que continúa cambiando por procesos naturales como la erosión, el oleaje, los movimientos sísmicos y la actividad volcánica.

Su ubicación y características hicieron del arco un sitio frecuentemente fotografiado por visitantes del parque.

¿Se puede visitar ahora el lugar donde estaba el arco?

El hecho de que el arco haya desaparecido no significa que la zona sea segura para acercarse al borde de los acantilados.

El NPS pidió a los visitantes mantenerse fuera de las áreas cerradas y alejarse de los bordes costeros, debido a que existen sectores inestables que pueden colapsar sin previo aviso.

Los acantilados tienen caídas verticales hacia el océano y están expuestos al oleaje. Una caída desde estos puntos puede provocar lesiones graves, ahogamiento u otras consecuencias.

¿Qué significa el colapso para la costa de Hawái?

La desaparición del Hōlei Sea Arch forma parte de un proceso natural de transformación del litoral.

Las formaciones volcánicas que se encuentran frente al océano están expuestas de manera constante a la acción de las olas, la erosión y los movimientos de la propia estructura geológica.

Por ello, el derrumbe de un arco no significa necesariamente que la costa haya dejado de formar estructuras similares.

Como explicó el NPS en 2021, mientras algunos arcos desaparecen, otros pueden formarse conforme los acantilados retroceden lentamente hacia el interior.

En este caso, una formación que permaneció durante cientos de años dejó de existir en cuestión de días, después de un largo periodo en el que ya se habían documentado grietas, daños estructurales y modificaciones provocadas por fenómenos naturales.

El derrumbe también generó reacciones entre visitantes

La noticia de la desaparición del arco provocó numerosas reacciones en redes sociales. Miles de personas interactuaron con la publicación del NPS para compartir fotografías y recuerdos relacionados con sus visitas al sitio.

Para quienes conocieron la formación antes de su colapso, las imágenes adquieren ahora un valor documental, ya que muestran una estructura que formó parte del paisaje de la costa de Hawái durante siglos.

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