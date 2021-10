Zendaya y Timothée Chalamet se hicieron mejores amigos en el set de 'Dune'

ESTADOS UNIDOS.- Desde que se anunció el cast de Dune, de Denis Villeneuve, llamó la atención que la cinta reuniría a dos de las grandes promesas de Hollywood. Zendaya y Timothée Chalamet han conquistado las pantallas con su increíble talento; ambos han participado en pocas, pero destacadas producciones que han hecho que sus nombres circulen en las nominaciones de los premios más importantes del cine y la televisión. Zendaya con Euphoria se llevó el Emmy a mejor actriz de serie dramática, mientras que Chalamet estuvo nomidao a un Óscar por su trabajo en Call me by your name cuando tenía solamente 21 años.

¡Admiren a Zendaya y Timothée Chalamet juntos en el estreno de #Dune en el Festival de Venecia! ���� pic.twitter.com/LRxJW6Ivth — Revista La Máquina (@lamaquinamedio) September 3, 2021

Ver a los actores compartiendo pantalla es para muchos una garantía de que la película será memorable. Twitter todavía no se recupera de verlos juntos en la alfombra roja de La Mostra y de su reciente sesión de fotos para Entertainment Weekly. La estrella de Malcolm y Marie sigue alimentando el sueño pop que es este dúo con su más reciente confesión sobre su colega, donde contó que ella y Timothée se hicieron ‘besties’ en el set de Dune.

Resulta que sus interacciones en la alfombra roja son totalmente sinceras. En la entrevista para Entertainment Weekly la actriz confesó que ambos se hicieron tan amigos que al terminar la filmación ninguno de los dos quería dejar el set.



"Me hice muy amiga de Timothée, quien ahora es como mi familia. [...] Hablamos todo el tiempo sobre lo divertido que será si lo hacemos (Dune 2). Egoístamente, quiero hacer [una segunda película] para divertirme y pasar tiempo con mi amigo”, dijo Zendaya.

En la cinta, Zendaya interpreta a Chani, una chica que Paul Atreides, el personaje de Chalamet, ve recurremente en sus visiones y con la cual comienza a obsesionarse, sin saber si se trata de una persona real o un producto de sus sueños. Algo que alarmó a los fans de la actriz es que solo necesitó siete días de grabación por lo que es probable que su participación sea breve.

"Me volví muy cercana a Timothée. Estábamos como, 'Oh, esto es increíble, vamos a ser mejores amigos, puedo decirlo' “, agregó Zendaya sobre el primer encuentro con el actor. "No quería irme. [...] Denis tenía tanta calidez, y había una cualidad familiar en la forma en que me sentí cuando llegué allí. Me sentí muy bienvenida por el equipo y el elenco, todos fueron tan amables conmigo“, concluyó.

Pareja de telenovela

La sesión de fotos en la que participaron los actores se volvió material de cientos de memes en Twitter porque los usuarios descubrieron que usando el sello de Televisa y la música adecuada las imagenes parecían promoción de telenovela mexicana.

Not my irl posting this on her story �� pic.twitter.com/vj2v4k7FjH — isa (@njhollandayaa) October 13, 2021

Ver a los famosos actores como posibles personajes de la televisión nacional emocionó a los fans de ambos y hasta les inventaron apellidos hispanos como Timothée Chávez y Zendaya Colmenar. Duna de pasión fue sugerido como el nombre de la producción en la que trabajarían los personajes.

zendaya & timothee chalamet actually look like they are in a telenovela from telemundo ����



pic.twitter.com/H7imrdmNIu — leo (@sourpIanet) October 14, 2021

Un elenco de primera, un director aclamado por la crítica y una de las obras más influyentes de la ciencia ficción como referente son algunas de las razones para esperar que Dune sea el estreno del año. La película llegará a los cines mexicanos este 21 de octubre.